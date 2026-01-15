El telescopio espacial Hubble podría estrellarse pronto contra la Tierra: las consecuencias que prevén los expertos

Durante más de tres décadas, el telescopio espacial Hubble fue una de las herramientas más importantes de la astronomía moderna. Desde su lanzamiento en 1990, el observatorio permitió confirmar la existencia de agujeros negros, estudiar la expansión del universo y descubrir lunas desconocidas de Plutón, entre otros hitos científicos.

A pesar de que el Hubble todavía opera y envía datos valiosos, nuevos análisis advierten que su órbita se degrada de forma progresiva y que, si no se toman las medidas necesarias, el telescopio podría reingresar a la atmósfera terrestre en los próximos años.

El telescopio orbita la Tierra a unos 550 kilómetros de altura, dentro de la llamada órbita terrestre baja, a una velocidad aproximada de 28.000 kilómetros por hora. Aunque se encuentra en el espacio, no está completamente fuera del alcance de la atmósfera, ya que la resistencia atmosférica, incluso a esa altitud, ejerce un arrastre constante que va reduciendo lentamente su órbita.

El Telescopio Hubble lleva 35 años en funcionamiento

Durante años, la NASA logró contrarrestar ese efecto gracias a misiones de mantenimiento realizadas por astronautas del programa del transbordador espacial, que además de reparar instrumentos, utilizaban los propulsores para elevar la órbita del Hubble y prolongar su vida útil. Sin embargo, el retiro definitivo de los transbordadores en 2009 dejó al telescopio sin esa posibilidad.

En sus 35 años de funcionamiento, el Hubble realizó más de 1,3 millones de observaciones y se espera que realice muchos más en los años venideros. Pero, para los expertos, su desgaste es inevitable como cualquier instrumento. Varios de sus componentes, como los giroscopios que le permiten orientarse con precisión, en la actualidad ya presentan un deterioro notorio por el paso del tiempo.

Si bien aún le queda margen operativo, las opciones para maniobrar su órbita son cada vez más limitadas. En 2022, SpaceX evaluó la posibilidad de una misión para “empujar” nuevamente al telescopio hacia una órbita más segura, pero el proyecto no avanzó y quedó descartado.

Según un estudio reciente citado por la Sociedad Astronómica Americana, el escenario más probable sería que el Hubble reingresará a la atmósfera terrestre alrededor del año 2033. No obstante, los expertos también señalaron que existe una probabilidad de una en diez de que ese proceso ocurra antes, incluso hacia 2029, según la actividad solar y cómo evolucione la resistencia atmosférica.

La propuesta de Space X para salvar al Telescopio Hubble

“El análisis concluye que, con niveles solares normales y el área de superficie proyectada del telescopio, el Hubble podría volver a ingresar a la atmósfera sensible de la Tierra en 2033”, señaló el estudio, que estima una huella de escombros de entre 350 y 800 kilómetros a lo largo de su trayectoria.

¿Qué riesgos implicaría el reingreso del Telescopio Hubble a la Tierra?

Los científicos aclaran que gran parte del telescopio se desintegraría al atravesar la atmósfera. Sin embargo, algunos fragmentos podrían sobrevivir al calor extremo y caer sobre la superficie terrestre. Aun así, la probabilidad de que los restos impacten en zonas pobladas es baja. Las simulaciones indican un riesgo promedio de 1 en 330 en toda la franja que cruza la órbita del Hubble, mientras que en regiones remotas como el océano Pacífico Sur la probabilidad desciende a 1 en 31.000. Aunque por el momento el punto exacto en el que caerá es imposible de calcular.