Huevos de titanosaurios de 72 millones de años reescriben la prehistoria europea

Arqueólogos y paleontólogos desenterraron un descubrimiento sin precedentes en el yacimiento cretácico de Santa María de Poyos, en la provincia española de Guadalajara: huevos fosilizados de titanosaurios con una antigüedad estimada de 72 millones de años. Este hallazgo, financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, generó un enorme interés en la comunidad científica, ya que ofrece una ventana inédita hacia la vida en la Tierra millones de años atrás.

Los cuatro huevos, de un tono rojizo característico y en un extraordinario estado de conservación, fueron recuperados tras una exhaustiva campaña de excavación e investigación, liderada por los paleontólogos Francisco Ortega y Fernando Sanguino. Actualmente, se exhiben en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA), en Cuenca, como parte de su exposición permanente, inaugurada con motivo de la Semana de la Ciencia.

Los huevos de dinosaurios titanosaurios ya están disponibles para la visita del público Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha

Lo que convierte a este descubrimiento en un referente mundial es la coexistencia de dos tipos distintos de huevos en un mismo nivel estratigráfico. La investigación, coordinada por el equipo del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y publicada en la revista especializada Cretaceous Research, confirma la presencia de Fusioolithus baghensis, una especie común en registros más recientes, y describe un nuevo ootaxón: Litosoolithus poyosi. Este último se caracteriza por huevos de gran tamaño, cáscaras muy delgadas, baja porosidad y ornamentación dispersa. “La coexistencia de dos tipos distintos de huevos en un mismo nivel estratigráfico constituye un hecho extremadamente raro, lo que convierte al yacimiento de Poyos en un referente mundial”, detalló el MUPA.

Los titanosaurios eran saurópodos herbívoros de gran tamaño que dominaron los ecosistemas terrestres al final del periodo Cretácico, con la posibilidad de superar los 15 metros de longitud y las 20 toneladas de peso. La hipótesis de que varias especies de titanosaurios convivieran en la misma región, a partir de diferencias morfológicas notables en las puestas de huevos, resulta extremadamente inusual, ya que lo común es que pertenezcan a una única especie. De confirmarse, el yacimiento de Poyos se convertiría en uno de los más importantes de Europa para el estudio de la diversidad y distribución de los saurópodos ibéricos poco antes de la gran extinción del Cretácico.

El excelente estado de preservación de las cáscaras de los huevos, casi intacto, se atribuye a las condiciones sedimentarias del terreno que favorecieron el proceso de fosilización. Mediante análisis estadísticos de las microestructuras de la cáscara –esferolitos y canales porales–, los autores demostraron diferencias significativas que permiten distinguir claramente a Litosoolithus poyosi de otros ootaxones.

El tamaño de los titanosaurios es uno de los aspectos que más interés genera (Fuente: Futura Sciences)

La viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, subrayó la importancia del hallazgo en su presentación oficial. “Nos encontramos ante un descubrimiento de referencia mundial, ya que la coexistencia de dos tipos distintos de huevos en un mismo nivel estratigráfico constituye un hecho extremadamente excepcional”, expresó la responsable autonómica. Este tipo de investigaciones no solo tiene un valor científico incalculable, sino también divulgativo y educativo, ya que acerca al público la relevancia del patrimonio paleontológico y su contribución al conocimiento global de la vida en la Tierra.

El estudio de estos huevos también ampliará el conocimiento sobre la distribución geográfica de los titanosaurios, ya que demostrará que estaban más extendidos en Europa de lo que se creía. También aportará valiosos datos sobre sus rutas migratorias y patrones de nidificación en el Cretácico superior.