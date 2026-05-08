Científicos encontraron un atajo para llegar a Marte que cambiaría para siempre la percepción del universo

La exploración espacial podría estar ante un cambio de paradigma sin precedentes, ya que un equipo de investigadores, liderado por el cosmólogo Marcelo de Oliveira Souza, descubrió una metodología que permite utilizar los datos orbitales preliminares de asteroides cercanos a la Tierra como plantillas geométricas para diseñar trayectorias interplanetarias de alta velocidad hacia Marte. Según el estudio publicado en la revista científica Acta Astronautica, este enfoque técnico permitiría completar una misión de ida y vuelta al planeta rojo en apenas 153 días, una cifra significativamente menor a los tres años que habitualmente requieren los perfiles de misión convencionales.

El hallazgo no sugiere que estemos ante un despeje inminente, sino que altera fundamentalmente cómo los astrónomos interpretan los datos orbitales que anteriormente eran descartados. El origen de este descubrimiento reside en el asteroide 2001 CA21. Al analizar los cálculos orbitales tempranos de este cuerpo celeste, De Oliveira Souza, investigador de la Universidad Estatal del Norte de Río de Janeiro, detectó que sus trayectorias preliminares dibujaban una especie de puerta secreta que intersectaba con las zonas de influencia de la Tierra y Marte durante la oposición de octubre de 2020. Aunque las mediciones posteriores refinaron la órbita del asteroide, el valor científico del estudio reside en la demostración de que esas trayectorias iniciales —a menudo consideradas ruido en la comunidad astronómica— funcionan como un mapa estructural para identificar pasillos de transferencia rápida.

El conocimiento espacial aún es muy limitado y hay un gran margen de crecimiento SpaceX

La investigación analizó tres ventanas de oposición marciana: 2027, 2029 y 2031. De este análisis, el año 2031 emergió como la oportunidad más prometedora para ejecutar este tipo de misiones. Bajo esta configuración geométrica, una nave espacial podría salir de la Tierra el 20 de abril de 2031, llegar a Marte el 23 de mayo, permanecer 30 días en la superficie y emprender el regreso el 20 de septiembre. Este trayecto total de 153 días representa un salto cualitativo en la astrodinámica. Existe, además, una opción considerada como más factible energéticamente que demandaría un total de 226 días, con velocidades iniciales de 16,5 km/s.

Para validar estas rutas, los científicos emplearon un solucionador del problema de Lambert, una herramienta clásica de la mecánica orbital, con lo que restringieron la inclinación de la nave al plano de referencia del asteroide. El valor de esta técnica es su capacidad para servir como un filtro de selección antes de realizar simulaciones complejas de n-cuerpos. No obstante, los autores del estudio son cautelosos respecto a los desafíos tecnológicos actuales. La ruta ultraveloz, que cubriría el trayecto en solo 33 días, exigiría velocidades de salida de 32,5 km/s y una llegada a Marte de 108.000 km/h. Estas magnitudes superan con creces las capacidades de los sistemas de aterrizaje y protección térmica actuales, al situar esta modalidad en un terreno puramente teórico que requeriría propulsión nuclear térmica o eléctrica avanzada.

Como sucedió con Artemis II, es fundamental la velocidad "natural" que se puede conseguir con la gravedad NASA/Aubrey Gemignani - (NASA/Aubrey Gemignani)

La investigación de De Oliveira Souza concluye que este método de anclaje plano es una herramienta metodológica de gran valor. El equipo académico subrayó que esta técnica no altera la trayectoria física del asteroide ni su riesgo de impacto, sino que aprovecha la geometría ya existente en el sistema solar. Este atajo sugiere que Marte no está tan lejos como calculábamos, sino que, quizás, observamos el cielo con las herramientas equivocadas. La posibilidad de reutilizar información de cuerpos menores como una brújula interplanetaria podría acelerar los planes de exploración a largo plazo, siempre y cuando la tecnología de propulsión logre alcanzar los hitos energéticos que estas nuevas trayectorias demandan para garantizar la seguridad de una tripulación humana.