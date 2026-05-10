De mascotas a plagas: los peces dorados son perjudiciales para los ecosistemas
Investigadores alertaron que liberar esta especie en los lagos no es un acto de bondad, sino una amenaza ecológica
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A pesar de que se trata de una especie común en los hogares de todo el mundo, una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Missouri y la Universidad de Toledo alerta que cuando los peces dorados son liberados en lagos y estanques, transforman rápidamente los ecosistemas y dificultan que la fauna local sobreviva.
La liberación de peces dorados en lagos puede desencadenar un fuerte deterioro ecológico
Los científicos explicaron que estos peces pueden convertirse en poderosos perturbadores ecológicos cuando se liberan en la naturaleza: crecen rápido, alcanzan gran tamaño, remueven los sedimentos del lago, consumen pequeños organismos acuáticos y compiten con las especies locales.
Para el estudio, los investigadores utilizaron pequeños lagos artificiales que simulaban condiciones reales e introdujeron a los peces para analizar su comportamiento a lo largo del tiempo. Los resultados fueron concluyentes: la especie deterioró rápidamente la calidad del agua, aumentó las partículas suspendidas y afectó el entorno.
Como consecuencia, las poblaciones de caracoles, anfípodos y zooplancton (pequeños invertebrados importantes para ecosistemas acuáticos saludables) disminuyeron drásticamente. Además, los peces autóctonos también mostraron un deterioro en su salud, lo que en el largo plazo podría significar un declive poblacional.
Para distinguir el impacto de los peces dorados frente a otros factores del ecosistema, los científicos también modificaron las comunidades vegetales. Esos cambios tuvieron efectos, pero el deterioro más marcado estuvo asociado con la presencia de los peces.
Piden a los dueños de peces dorados ser conscientes del riesgo que representan
Los investigadores enfatizaron que, sin importar si el agua es rica o pobre en nutrientes, los peces dorados alteran sistemáticamente el funcionamiento del ecosistema. Por eso pidieron tomar conciencia de que las mascotas pueden convertirse en plagas.
William Hintz, profesor asociado de la Universidad de Toledo y autor principal del estudio, declaró: “Liberar un pez dorado en la naturaleza puede parecer un acto de bondad, pero puede convertirse rápidamente en una grave amenaza ecológica”.
Los expertos recordaron que actualmente el comercio mundial de mascotas, que traslada especies por todo el mundo, es más común que nunca y que los peces dorados están entre las especies ornamentales de mayor distribución en el planeta.
Por ello, solicitaron a los gestores de recursos naturales tratar al pez dorado como una especie invasora e invertir en medidas de prevención, detección y control antes de que las poblaciones se establezcan. Esta especie puede ocasionar lo que se denomina un cambio de régimen: un punto en el que el ecosistema se reorganiza en un estado degradado, difícil y costoso de revertir.
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