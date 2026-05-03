“Algo raro está pasando”: científicos captan un extraño chirrido que proviene del espacio profundo

Un equipo internacional liderado por el astrofísico Joseph Farah, de la Universidad de California en Santa Bárbara y Las Cumbres Observatory, detectó una supernova aproximadamente 30 veces más brillante que una convencional, según consignó Science News. El hallazgo fue publicado de manera oficial en marzo de 2026 en la revista Nature.

Qué se sabe del descubrimiento que podría cambiar las teorías de la física

A través de una combinación de observaciones astronómicas y análisis computacionales avanzados, el equipo identificó la supernova superluminosa a mil millones de años luz de distancia.

Por medio de observaciones y simulaciones computacionales con el software MOSFiT, el estudio determinó que la explosión fue impulsada por un magnetar Getty Images

Lo que hizo único al estudio es el hallazgo de una señal denominada “chirp”, una fluctuación en el brillo de la supernova cuya frecuencia aumenta de manera gradual con el tiempo. “Ninguna supernova había emitido un chirrido antes, así que algo raro está pasando”, dijo Farah según consignó Science News.

Qué dicen los estudios preliminares del “chirp”

Por medio de observaciones y simulaciones computacionales con el software MOSFiT, el estudio determinó que la explosión fue impulsada por un magnetar, un tipo de estrella de neutrones densa con campos magnéticos extremadamente intensos.

Según estipula el estudio publicado en Nature, debido a un fenómeno de la relatividad general conocido como efecto Lense-Thirring, el espacio-tiempo alrededor del magnetar es “arrastrado” por su rotación, lo que obliga al disco que rodea a la estrella a tambalearse.

Debido a un fenómeno de la relatividad general conocido como efecto Lense-Thirring, el espacio-tiempo alrededor del magnetar es “arrastrado” por su rotación Revista Nature

A medida que el proceso se acelera, el tambaleo se vuelve más rápido, lo que genera el efecto de “chirp” observado en la señal lumínica. “Ver algo totalmente nuevo, hacer una predicción mientras sucede y que esa predicción se cumpla, es como si acabaras de tener una conversación con el universo”, afirmó Farah.

Cuál es el futuro de la investigación

Aunque este caso es la evidencia más convincente hasta la fecha, algunos expertos sugieren que se necesitan observar más eventos similares para confirmar que el “chirp” es una prueba irrefutable de la presencia de un magnetar.

“No creo que sea la prueba definitiva todavía”, afirmó el astrofísico Matt Nicholl, de la Universidad Queen’s de Belfast, en Irlanda del Norte.

Si un magnetar fue el responsable del evento de 2024, los científicos aún tendrían que explicar con exactitud cómo. Por tanto, se prevé que el nuevo Observatorio Vera C. Rubin en Chile descubra nuevas supernovas superluminosas que permitan confirmarlo.

Preguntas y respuestas sobre el hallazgo

¿Qué descubrimiento reciente ha llamado la atención en la astronomía?

Un estudio publicado en la revista Nature reveló una supernova aproximadamente 30 veces más brillante que una convencional, lo que podría desafiar teorías actuales de la física.

¿Quién lideró la investigación y cuándo se detectó el fenómeno?

El hallazgo fue realizado por un equipo encabezado por el astrofísico Joseph Farah. El fenómeno se detectó el 12 de diciembre de 2024, aunque se dio a conocer oficialmente en marzo de 2026.

¿Qué hace único a este descubrimiento?

Lo más innovador es la detección de una señal llamada “chirp”, una fluctuación en el brillo cuya frecuencia aumenta de manera progresiva. Nunca antes se había observado este tipo de señal en una supernova.

¿Qué fenómeno podría estar detrás de esta señal?

El estudio sugiere que la explosión fue impulsada por un magnetar, un tipo de estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente intenso.

¿Es este descubrimiento una prueba definitiva?

No del todo. Algunos expertos, como Matt Nicholl, consideran que aún se necesitan más observaciones similares para confirmar que el “chirp” es evidencia concluyente de la presencia de un magnetar.