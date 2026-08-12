En fotos y videos: así se vivió el Eclipse Solar Total 2026 en España

España se convirtió este miércoles en el epicentro mundial de la astronomía con la llegada del Eclipse Solar Total de 2026. Miles de ciudadanos, turistas y científicos ocuparon los principales puntos de observación de la Península Ibérica para presenciar el momento en que la Luna cubrió por completo el Sol, un fenómeno que oscureció el pleno día durante varios minutos y ofreció un despliegue único.

El fenómeno astronómico oscureció gran parte de la península ibérica en pleno día y movilizó a miles de observadores en un hito histórico THOMAS COEX - AFP

El acontecimiento movilizó un operativo especial en multitud de municipios y dejó imágenes históricas de plazas y miradores. En las localidades españolas donde el eclipse se vio como total, el evento astronómico duró entre 1 y 2 minutos (por ejemplo, unos 1 min 18 s en La Coruña; 1 min 45 s en León; o 1 min 36 s en Palma de Mallorca). El punto de máxima duración global del eclipse alcanzó los 2 minutos y 18 segundos (sobre el Atlántico Norte).

Las imágenes del Eclipse Solar Total 2026 en España

La totalidad del eclipse en Zaragoza duró 1 minuto y 23 segundos Ezequiel Díaz

El eclipse llegó a Zaragoza Ezequiel Díaz

El fenómeno astronómico oscureció gran parte de la península ibérica en pleno día y movilizó a miles de observadores en un hito histórico FREDRIK SANDBERG - TT NEWS AGENCY

El acontecimiento movilizó un operativo especial en multitud de municipios y dejó imágenes históricas de plazas y miradores TOBY SHEPHEARD - AFP

El eclipse solar total, desde Espana