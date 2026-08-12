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En fotos y videos: así se vivió el Eclipse Solar Total 2026 en España

El fenómeno astronómico oscureció gran parte de la península ibérica en pleno día y movilizó a miles de observadores en un hito histórico; las imágenes

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España se convirtió este miércoles en el epicentro mundial de la astronomía con la llegada del eclipse solar total de 2026
España se convirtió este miércoles en el epicentro mundial de la astronomía con la llegada del eclipse solar total de 2026OSCAR DEL POZO - AFP

España se convirtió este miércoles en el epicentro mundial de la astronomía con la llegada del Eclipse Solar Total de 2026. Miles de ciudadanos, turistas y científicos ocuparon los principales puntos de observación de la Península Ibérica para presenciar el momento en que la Luna cubrió por completo el Sol, un fenómeno que oscureció el pleno día durante varios minutos y ofreció un despliegue único.

El fenómeno astronómico oscureció gran parte de la península ibérica en pleno día y movilizó a miles de observadores en un hito histórico
El fenómeno astronómico oscureció gran parte de la península ibérica en pleno día y movilizó a miles de observadores en un hito históricoTHOMAS COEX - AFP

El acontecimiento movilizó un operativo especial en multitud de municipios y dejó imágenes históricas de plazas y miradores. En las localidades españolas donde el eclipse se vio como total, el evento astronómico duró entre 1 y 2 minutos (por ejemplo, unos 1 min 18 s en La Coruña; 1 min 45 s en León; o 1 min 36 s en Palma de Mallorca). El punto de máxima duración global del eclipse alcanzó los 2 minutos y 18 segundos (sobre el Atlántico Norte).

Las imágenes del Eclipse Solar Total 2026 en España

La totalidad del eclipse en Zaragoza duró 1 minuto y 23 segundos
La totalidad del eclipse en Zaragoza duró 1 minuto y 23 segundosEzequiel Díaz
El eclipse llegó a Zaragoza
El eclipse llegó a ZaragozaEzequiel Díaz
El fenómeno astronómico oscureció gran parte de la península ibérica en pleno día y movilizó a miles de observadores en un hito histórico
El fenómeno astronómico oscureció gran parte de la península ibérica en pleno día y movilizó a miles de observadores en un hito históricoFREDRIK SANDBERG - TT NEWS AGENCY
El acontecimiento movilizó un operativo especial en multitud de municipios y dejó imágenes históricas de plazas y miradores
El acontecimiento movilizó un operativo especial en multitud de municipios y dejó imágenes históricas de plazas y miradoresTOBY SHEPHEARD - AFP
El eclipse solar total, desde Espana
El eclipse solar total, desde Espana
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