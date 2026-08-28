Stephen Hawking: “Cada uno existe por un corto tiempo, y en ese tiempo podemos explorar solo una pequeña parte del universo”

Stephen Hawking formuló en 2010 una de sus frases más memorables durante la presentación de El gran diseño, uno de sus reconocidos libros. El científico británico resumió allí su postura sobre nuestra existencia ante el cosmos: “Cada uno de nosotros existe por un corto espacio de tiempo, y en ese tiempo podemos explorar solo una pequeña parte de todo el Universo”. Esta idea plantea que, aunque la vida resulta breve, la búsqueda del saber ayuda a expandir las fronteras del pensamiento.

Stephen Hawking formuló en 2010 una de sus frases más memorables durante la presentación de El gran diseño, uno de sus libros más célebres A.Pattenden

Hawking jamás buscó transmitir desaliento. Al contrario, impulsó una invitación a valorar cada instante para investigar y descifrar los misterios de la realidad. El cosmos observable abarca unos 93.000 millones de años luz y ostenta una edad cercana a los 13.800 millones de años. Frente a esta magnitud, el paso de una persona constituye apenas un suspiro. Sin embargo, la ciencia progresa de forma acumulativa y colectiva. Cada hallazgo, telescopio o misión espacial aporta respuestas fundamentales que abren el camino hacia nuevas preguntas.

Stephen Hawking jamás buscó transmitir desaliento; al contrario, impulsó una invitación a valorar cada instante para investigar y descifrar los misterios de la realidad Getty Images

El legado conceptual de esta reflexión abarca aspectos esenciales:

Escala temporal: la vida de una persona representa una fracción mínima de la historia cósmica.

la vida de una persona representa una fracción mínima de la historia cósmica. Saber en construcción: el conocimiento sobre el entorno resulta siempre parcial e incompleto.

el conocimiento sobre el entorno resulta siempre parcial e incompleto. Curiosidad como motor: el deseo de aprender impulsa el avance social y tecnológico.

el deseo de aprender impulsa el avance social y tecnológico. Sucesión de logros: cada generación amplía los horizontes gracias al trabajo previo.

La premisa cobró vida dentro de las páginas de la obra redactada junto al físico Leonard Mlodinow. En aquel texto, los autores abordaron cuestiones profundas como el origen de la materia, la estructura de las leyes naturales y la gravedad cuántica. A su vez, el libro plantea que las fuerzas físicas explican el surgimiento del universo sin necesidad de recurrir a causas sobrenaturales. Hawking defendió con firmeza este enfoque racional: la observación rigurosa, la prueba de hipótesis y el análisis crítico constituyen la mejor vía para comprender nuestra verdadera dimensión en el mapa estelar.

La premisa de Stephen Hawking cobró vida dentro de las páginas de la obra redactada junto al físico Leonard Mlodinow Foto: Solo Periodismo

Además, el trabajo conjunto de ambos físicos buscó acercar la investigación teórica al lector común. Mediante conceptos claros sobre la Teoría M, los autores demostraron que la razón humana logra descifrar los enigmas más complejos del espacio.