Es piloto de avión y contó cómo afecta el eclipse solar un vuelo

El eclipse solar total de este 12 de agosto, que promete un oscurecimiento del día en diversas regiones del hemisferio norte como España, Groenlandia e Islandia, genera interrogantes sobre la seguridad aérea. Ante este fenómeno astronómico, Savina Paül, piloto comercial, aclaró las dudas principales sobre el comportamiento de los vuelos a 35.000 pies de altura.

Contrario a la creencia popular, la operativa aeronáutica permanece intacta durante estos eventos. Según explicó Paül en sus redes sociales, “un avión comercial no necesita referencias visuales exteriores para volar”, dado que la navegación se sustenta en instrumentos de precisión. Por lo tanto, el oscurecimiento súbito del cielo no compromete la capacidad de vuelo, ya que los pilotos están entrenados para operar sin visibilidad directa o en condiciones meteorológicas adversas. La experta enfatizó que, desde una perspectiva técnica, “un eclipse no altera la capacidad de un avión para navegar con normalidad”, ya que se trata de un suceso astronómico y no de una perturbación climática.

Ver un eclipse desde un avión es una de las experiencias más difíciles de vivir Sylvain Chapeland

En cuanto a la gestión del tráfico aéreo, Paül detalló que los espacios aéreos no se cierran por el eclipse. Sin embargo, las autoridades aeronáuticas mantienen una vigilancia especial ante efectos indirectos, como una posible concentración de vuelos en aeropuertos específicos o el despliegue de aeronaves privadas que buscan interceptar la trayectoria lunar para una mejor visualización. En este sentido, la piloto aclaró una curiosidad frecuente sobre la posibilidad de “perseguir” el fenómeno: si bien un avión comercial no posee la velocidad suficiente para seguir la sombra de la Luna a largo plazo, la duración del eclipse percibida por los pasajeros puede variar según el rumbo y la velocidad de la aeronave.

Respecto a la seguridad ocular a bordo, la piloto advirtió que la protección es indispensable para pilotos y pasajeros. Aunque los cristales de las cabinas filtran gran parte de la radiación ultravioleta, señaló que “los parabrisas y ventanillas pueden filtrar parte de la radiación, pero no son filtros homologados para mirar directamente al sol”.

Para poder ver el eclipse, es importante llevar unas gafas homologadas iStock

El evento, que alcanzará su totalidad durante breves minutos según informes de la NASA, no será visible desde Sudamérica. En nuestro país, el fenómeno astronómico será transmitido vía streaming por diversas instituciones científicas, lo que permitirá que quienes se encuentren fuera de la franja de totalidad puedan seguir el recorrido de la sombra lunar que atravesará el hemisferio norte este miércoles.