Las primeras imágenes del telescopio espacial Nancy Grace Roman se conocerán el lunes 7 de diciembre, durante una transmisión en vivo desde San Francisco, de acuerdo al anuncio que hizo la NASA, donde aclara que también las publicará en su sitio oficial, en una presentación que permitirá ver las capacidades del nuevo observatorio.

Las claves para ver la presentación de la NASA Jolearra Tshiteya - NASA

Cuándo y dónde ver la presentación

La agencia informó que la emisión comenzará a las 15.30 de la costa este de los Estados Unidos, equivalentes a las 17.30 horas en la Argentina. Se realizará desde la reunión anual de la Unión Geofísica Americana (AGU) y podrá seguirse en las plataformas de la NASA, incluida su página de transmisiones en vivo.

De acuerdo a la información preliminar, la NASA espera que las imágenes muestren el campo de visión amplio y la capacidad de observación infrarroja del instrumento.

Qué estudiará el observatorio

Roman fue lanzado el 30 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. Según la NASA, emprendió un viaje de aproximadamente tres meses hacia su órbita final alrededor del punto de Lagrange 2 del sistema Sol-Tierra, a cerca de 1,6 millones de kilómetros.

Durante el trayecto, los equipos pusieron en marcha, ajustaron y calibraron los sistemas para prepararlos para las observaciones científicas. El telescopio está diseñado para examinar extensas regiones del cielo y estudiar la historia cósmica, la energía y la materia oscuras, además de planetas fuera del sistema solar.

La misión también incluye una demostración tecnológica de un coronógrafo, un instrumento destinado a facilitar la observación directa de planetas alrededor de otras estrellas. La NASA señaló que los relevamientos podrán servir para investigaciones adicionales a los objetivos principales de la misión.

El telescopio Roman fue diseñado para examinar extensas regiones del cielo Sydney Rohde - NASA

Cómo participar de la observación de un fragmento del cosmos

La agencia propuso al público adoptar un píxel de una de las imágenes seleccionadas. Una vez presentada la imagen, los participantes podrán buscar el píxel asignado y recibir una tarjeta digital con información sobre esa porción del cosmos. La NASA también ofrece recursos para organizar encuentros comunitarios durante la presentación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.