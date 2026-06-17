Hallan “la Pompeya” de la Mesopotamia con 4000 años de antigüedad: tablillas abandonadas, cuerpos bajo escombros y una muralla gigante

La Mesopotamia antigua es la región de Oriente Próximo que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. Durante siglos vio nacer a diferentes civilizaciones que influyeron en el desarrollo de las comunidades vecinas, como los sumerios, considerados la primera comunidad urbana e inventores de la escritura cuneiforme. Aquella zona abarca a varios países de la actualidad y específicamente en Irak es donde se halló recientemente una ciudad que permaneció enterrada durante 4000 años.

Gracias a una expedición compuesta por arqueólogos internacionales en el yacimiento de Kurd Qaburstan (en el Kurdistán iraquí), se halló la ciudad de Qabra, la cual surgió en un período de guerras y que quedó destruida tras un asedio. De allí que muchos compararan su aspecto con Pompeya, en Italia.

En el norte de Irak hallaron la ciudad perdida de Qabra, de hace 4000 años de antiguedad (Fuente: Kurd Qaburstan Project)

Las ruinas que se desenterraron incluyeron edificios incendiados, archivos administrativos abandonados, restos humanos hallados en el mismo lugar donde murieron y una enorme línea de fortificaciones que rodeaba el asentamiento.

Según lo indicó la Universidad de Central Florida, en los textos mesopotámicos esta ciudad estuvo envuelta en misterio y para los expertos haberla encontrado significó uno de los ejemplos antiguos jamás documentados sobre un asedio en la Mesopotamia de la Edad del Bronce Media, es decir, entre los 2000 y 1600 años a.C.

Disposición de los esqueletos bajo los escombros (Fuente: Kurd Qaburstan Project)

Documentos escritos

Uno de los elementos más importantes que desenterraron fueron las tablillas escritas en cuneiforme. Estas se rescataron de debajo de un palacio destruido que se ubicó en la parte oriental de la ciudad baja.

Incluso recolectaron un centenar de sellos administrativos utilizados para controlar mercancías, registrar transacciones y gestionar recursos. Hasta el momento, estas tablillas representan uno de los registros escritos más completos de la llanura de Erbil. Para los arqueólogos, cada elemento escrito ofrece una ventana excepcional a la organización económica y política de la ciudad.

Tablillas de la ciudad de Qabra con inscripciones en cuneiforme (Fuente: Kurd Qaburstan Project)

Una de las tablillas estaba vinculada con un alto funcionario de la ciudad. Al traducir lo escrito, podría descifrarse a quién perteneció, qué funciones tuvo en Qabra y los acontecimientos históricos de la época.

Individuos sin fosas funerarias

Otro hallazgo impactante fueron los 17 esqueletos de personas que quedaron atrapadas en un edificio mientras este se desmoronó. A diferencia de otros cementerios de la antigüedad, estos individuos no fueron sepultados con rituales funerarios ni tampoco aparecieron acompañados de ajuares o elementos ceremoniales.

Las disposiciones de los esqueletos demuestran una muerte repentina; algunos permanecen donde cayeron los escombros. La ausencia de enterramientos formales sugiere que nadie ingresó a posteriori a retirar los cuerpos y brindarles un funeral acorde a los ritos mesopotámicos. En los próximos meses, los estudios antropológicos podrán determinar a qué se dedicaban estas personas y qué género tenían.

Según los registros sumerios, el asedio de Qabra coincide con las campañas del rey Shamshi-Adad I, uno de los gobernantes más poderosos del norte de Mesopotamia durante el siglo XVIII a.C.

La muralla defensiva

La aparición de muros defensivos indica que la ciudad tuvo recursos económicos importantes para desarrollar técnicas defensivas en un contexto donde las guerras eran frecuentes.

Rastros de las murallas defensivas (Fuente: Kurd Qaburstan Project)

La disposición de estas fortificaciones coincide con representaciones antiguas conservadas en monumentos mesopotámicos, reforzando la hipótesis de que el yacimiento corresponde efectivamente a la desaparecida Qabra.