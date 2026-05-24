La encontraron boca abajo y nadie la estaba buscando: así apareció la mitad perdida de Ramsés II

A dos años del hallazgo de la sección superior de la estatua de Ramsés II, los equipos de restauración en Egipto concluyeron el ensamblaje de la antigua figura de piedra. El monumento representa a uno de los faraones que reinaron en la zona del Nilo. La labor de ensamble permitió que la efigie ocupara nuevamente su sitio en la entrada de un templo por primera vez en milenios.

Cómo empezó la búsqueda de la estatua de Ramsés II en El Ashmunein

La historia de este descubrimiento tiene su punto de partida en 1930. Según informó el portal Popular Mechanics, por ese entonces, el arqueólogo alemán Günther Roeder llevó a cabo labores de excavación en una zona situada a una distancia de 150 millas (241 kilómetros) hacia el sur de la ciudad de El Cairo.

El sitio se ubica en El Ashmunein, antigua Khemnu y luego Hermópolis Magna. El lugar funcionó como capital provincial durante el Reino Antiguo de Egipto, entre 2649 y 2130 a. C. Roeder localizó la sección inferior. La estatua completa fue estimada en 23 pies de altura (siete metros). A pesar del valor del hallazgo, el resto de la estructura permaneció sin localización durante casi 100 años.

Cómo apareció la parte superior de la estatua de Ramsés II en 2024

En marzo de 2024, un grupo de trabajo con personal del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y de la Universidad de Colorado Boulder anunció el hallazgo de la pieza faltante. El hallazgo ocurrió semanas antes de la emisión del comunicado para el público.

Los arqueólogos hallaron la parte de arriba de la estatua en el terreno, en una posición con el rostro contra el suelo. Sobre las circunstancias del descubrimiento del bloque de piedra, la colíder de la misión y profesora de la Universidad de Colorado Boulder, Yvona Trnka-Amrhein, declaró a la prensa: “Sabíamos que podría estar allí, pero no lo estábamos buscando específicamente”.

La investigadora describió la presencia de la pieza como una “sorpresa total” para ella y para el grupo de investigadores en la zona.

El descubrimiento de la parte superior de Ramsés II se dio de forma fortuita unsplas

La restauración de la estatua de Ramsés II y su regreso al templo

La sección que se encontró en 2024 mide 12,5 pies (casi cuatro metros) de altura, pesa más de 40 toneladas y está compuesta por cuatro piezas del cuerpo junto con tres bloques de piedra. La talla en la roca muestra al faraón con un tocado y la figura de una cobra real sobre este. Además, en la exploración se observaron rastros de color azul y amarillo en la superficie de la obra.

El Proyecto Ciudad del Babuino continuará hasta el año que viene en Egipto Unsplash

El Comité Permanente de Antigüedades de Egipto aprobó un proyecto para llevar a cabo tareas de restauración, las cuales comenzaron en septiembre de 2025. En febrero de 2026, la obra recuperó su unidad y fue erigida en la entrada norte del templo de El Ashmunein, el mismo sitio donde se ubicaba hace más de 3200 años.

El hallazgo formó parte de un esfuerzo de colaboración que recibe el nombre de Proyecto Ciudad del Babuino. El equipo tiene planes para continuar con las tareas de investigación en la zona durante el resto de este año y parte de 2027.