“Cortina del lecho marino”: el ambicioso plan que busca frenar el derretimiento del glaciar del Juicio Final en la Antártida

En 2024 surgió un proyecto presentado por la Universidad del Ártico con el propósito de evitar el derretimiento del glaciar Thwaites en la Antártida. Debido al tamaño de este bloque de hielo que amenaza con aumentar el nivel de agua en el mar, es que científicos impulsaron la creación de una barrera o cortina en el lecho marino para frenar su colapso.

Dos años después y con un reciente estudio oceánico, la iniciativa tomó un rol más preponderante en la sociedad y diferentes medios internacionales hicieron eco de esta megaestructura que podría evitar el paso del agua cálida a la base del glaciar y, por ende, propiciar un derretimiento acelerado.

El trabajo de la cortina será el de detener las corrientes cálidas que debilitan la base del glaciar (Fuente: UArtic)

Por qué es importante el glaciar Thwaites

Esta masa de hielo congelada de hace cientos de miles de años comenzó a retraerse debido al calentamiento global que afecta también a los mares. El agua que está contenida ahí, de liberarse, podría aumentar el nivel en los océanos y afectar a las ciudades costeras.

Este glaciar está en la parte occidental del continente blanco y también es conocido como el Glaciar del Juicio Final. Es el más ancho de la Tierra con 120 km, aproximadamente del tamaño de Gran Bretaña o Florida (EE. UU.). Thwaites es uno de los puntos de inflexión globales en riesgo de derretimiento y colapso debido al aumento de la temperatura del océano.

El proyecto Cortina en el lecho marino que pretende salvar a un glaciar en la Antártida

La Universidad del Ártico pronosticó que la pérdida actual de hielo contribuye a alrededor del 4 % del aumento global del nivel del mar. “Si colapsara, el nivel del mar aumentaría 65 cm, causando impactos globales devastadores en las personas, los ecosistemas marinos y las costas. Reducir el calentamiento mediante la disminución de los gases de efecto invernadero o la gestión de la radiación solar no será suficiente para estabilizar las capas de hielo”, indicaron.

La cortina del lecho marino

Ante las previsiones, es que surgió la idea de instalar una muralla fija en el lecho marino, frente al glaciar. Así se intentaría que el agua cálida que ingresa por las corrientes no pegue de lleno en el frente del cuerpo de hielo.

Así es el glaciar Thwaites visto desde el aire (Fuente: NASA)

Entre enero y marzo de este 2026 se llevó a cabo la expedición del KOPRI y con ella se obtuvieron mediciones a largo plazo de temperatura, salinidad, corrientes y turbulencia. “Estas observaciones sentarán las bases para comprender cómo las aguas cálidas de las profundidades alcanzan los frentes glaciares e impulsan el deshielo bajo las plataformas de hielo”, detallaron en el sitio web del proyecto Seabed Curtain.

Para septiembre del 2026, los científicos que trabajan en el proyecto tendrán un informe acerca del impacto ecológico que pudiera ocasionar la instalación de esta cortina, que se diseñó para ocupar 80 km de largo a una profundidad de 600 metros y con una altura de 150 metros.

El siguiente paso será el diseño en 3D de un gemelo digital que se instalará temporalmente en el mar de Amundsen, en la Antártida. Con ello mejorará las proyecciones del aumento del nivel del mar y pondrá a prueba diferentes escenarios de intervención antes de su implementación en el mundo real.

Así se derrite el glaciar al estar en contacto con el agua cálida - SciTech Daily

Este proyecto es colaborativo e intervienen investigadores e ingenieros de diferentes grupos, como la Universidad de Cambridge, la Universidad de Chicago, el Instituto Alfred Wegener, la Universidad de Nueva York, el Dartmouth College, NIVA, Aker Solutions y el Centro Ártico de la Universidad de Laponia, para diseñar cortinas que desvíen las corrientes oceánicas cálidas del glaciar Thwaites. Mediante la Fundación Tom Wilhelmsen se puede donar dinero para financiar esta ambiciosa megaestructura.