La foto de “tentáculos oscuros” que sacó un astronauta en el espacio y encendió las alarmas

Una imagen publicada el 20 de marzo por el astronauta estadounidense Don Pettit desató el temor en redes sociales. La fotografía mostraba una figura similar a un huevo con tentáculos oscuros que flotaban en el espacio. Ante esto, los usuarios interpretaron la escena como un posible organismo extraterrestre.

Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos usuarios afirmaron que la imagen parecía el nacimiento de una criatura alienígena. Otros aseguraron que se trataba de algo “demoníaco”. Los comentarios se multiplicaron en la plataforma X. Sin embargo, la explicación fue muy distinta. La imagen correspondía a un experimento dentro de la Estación Espacial Internacional. Pettit captó el crecimiento de una papa morada en una cámara de cultivo.

El posteo que desató las especulaciones (Foto: Captura de pantalla de X)

El astronauta formó parte de la Expedición 72. En ese periodo desarrolló un pequeño huerto espacial como actividad en su tiempo libre. La papa mostraba brotes alargados que generaron la confusión en redes. Pettit explicó que se llevó papas para cultivarlas en condiciones espaciales e indicó que utilizó un terrario improvisado con luz de cultivo. También detalló que fijó el alimento con velcro para mantenerlo estable.

El astronauta incluso bautizó la papa como Spudnik-1. El nombre hace referencia a la palabra inglesa “spud”, que significa papa. La Expedición 72 inició el 23 de setiembre de 2024 y finalizó el 18 de abril de 2025.

Donald R. Pettit fue seleccionado como astronauta de la NASA en 1996 (Foto: Instagram @astro_pettit)

Pettit cuenta con experiencia en tres misiones espaciales. Es ingeniero químico graduado de la Universidad de Oregon. Antes de ingresar a la Nasa en 1996, trabajó como científico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos.