La NASA confirmó el lanzamiento de Artemis II hacia la Luna: qué día será y cómo ver la cobertura completa
La agencia espacial estadounidense definió la fecha y hora en que la nave tripulada por cuatro astronautas se dirigirá hacia la órbita lunar
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La NASA anunció su cronograma de cobertura y actividades para Artemis II, la primera misión tripulada del programa Artemis, que llevará astronautas alrededor de la Luna en un viaje de aproximadamente 10 días.
Según informó la NASA, la misión Artemis II tiene como fecha de lanzamiento prevista no antes del miércoles 1 de abril, dentro de una ventana de dos horas que comenzará a las 6:24 p.m. (hora del este de Estados Unidos), con oportunidades adicionales hasta el 6 de abril. El despegue se realizará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.
La tripulación estará conformada por los astronautas de la NASA: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).
Durante la misión, viajarán a bordo de la nave Orion impulsada por el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), en lo que será la primera prueba con humanos de los sistemas de soporte vital del vehículo.
La agencia explicó que este vuelo servirá para validar tecnologías clave y sentar las bases de futuras misiones tripuladas dentro del programa Artemis, cuyo objetivo final incluye el envío de astronautas a Marte.
Cómo ver el lanzamiento en vivo
De acuerdo con la NASA, todos los eventos previos al lanzamiento, el despegue y las operaciones en vuelo serán transmitidos en directo a través de NASA+, YouTube y otras plataformas digitales.
Además, habrá transmisiones específicas para cada actividad relevante a medida que se acerque su inicio.
Entre los eventos destacados se encuentran la llegada de la tripulación al Centro Kennedy el 27 de marzo, varias ruedas de prensa sobre el estado de la misión entre el 29 y el 31 de marzo, y la cobertura del lanzamiento el 1 de abril, que incluirá transmisiones en inglés y español.
Tras el despegue, la NASA prevé realizar una conferencia de prensa aproximadamente dos horas y media después, una vez que la nave Orion alcance una órbita terrestre alta.
Posteriormente, la cobertura continuará durante toda la misión con actualizaciones diarias desde el Centro Espacial Johnson.
Regreso a la Tierra y cierre de la misión
El amerizaje de la cápsula Orion está programado para el 10 de abril en el océano Pacífico. Tras el descenso, equipos de recuperación asistirán a la tripulación y la trasladarán a un buque antes de su retorno a Houston.
La agencia también habilitó opciones para que el público siga el evento de manera virtual, incluyendo registros como invitado digital, acceso a contenido exclusivo y seguimiento en tiempo real de la trayectoria de la nave.
*Escrito por Jos Guerrero.
Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.
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