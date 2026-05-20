La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio un paso fundamental en una misión que, más allá de sus implicancias científicas, comenzó a encender alarmas en los mercados financieros globales. La sonda Psyche ejecutó con éxito el pasado 15 de mayo una maniobra de asistencia gravitacional cerca de Marte, donde utilizó la fuerza del planeta para ajustar su trayectoria hacia el asteroide 16 Psyche.

Esta roca, situada en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, contiene depósitos de metales cuya valuación teórica fue estimada en 10 trillones de dólares, es decir cientos de veces el tamaño de la economía mundial, un cálculo que, de hacerse realidad mediante una eventual explotación, podría alterar irremediablemente la estructura de los precios de las materias primas en la Tierra.

Por el momento, solo existen conceptos artísticos del asteroide Psyche, valuado en 10 trillones de dólares NASA/JPL-CALTECH/ASU - NASA/JPL-CALTECH/ASU

Según consigna la NASA, la operación de asistencia gravitacional permitió que la nave ganara un impulso adicional de 1600 kilómetros por hora sin gastar combustible, lo que confirmó que la misión llegará a su objetivo en agosto de 2029. “Aunque confiábamos en nuestros cálculos, el monitoreo en tiempo real resultó emocionante”, señaló Don Han, líder de navegación de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro.

Si bien la agencia espacial subraya que el valor económico del asteroide es una cifra hipotética basada en estimaciones teóricas y no en riqueza inmediatamente explotable, la comunidad internacional observa con cautela cómo la tecnología espacial se acerca a la posibilidad de extraer recursos que en nuestro planeta son escasos y costosos.

La minería podría quedar obsoleta si NASA consigue hacerse con los recursos de Psyche Hernán Zenteno

Psyche, el asteroide que podría destruir la economía mundial

El asteroide 16 Psyche, descubierto en 1852, mide 280 kilómetros en su punto más ancho y presenta una densidad inusual. Los estudios de la NASA indican que su composición es mayoritariamente metálica, con una mezcla de hierro, níquel y otros elementos preciosos. No obstante, el desarrollo de la tecnología de propulsión eléctrica solar, que utiliza motores de efecto Hall, demuestra que la humanidad perfecciona los medios para interactuar con cuerpos celestes a gran escala. La nave, del tamaño de una camioneta, ya probó la capacidad de realizar comunicaciones ópticas mediante láser, lo que superó con creces los sistemas de radio tradicionales.

La posibilidad de que una fuente externa de metales preciosos llegue a saturar el mercado genera interrogantes sobre la estabilidad de los precios globales. Si el asteroide resulta ser, como sospechan los científicos, el núcleo expuesto de un antiguo planeta, su abundancia en materiales industriales y de alta valoración podría generar una deflación masiva en los precios de los metales terrestres. “Psyche podría revelarnos cómo se formaron el núcleo de la Tierra y los núcleos de los demás planetas terrestres”, destaca la NASA en su descripción general de la misión.

La sonda Psyche tiene un tamaño muy pequeño, una de sus particularidades NASA

Por su parte, la investigadora principal Lindy Elkins-Tanton enfatiza la relevancia de esta travesía para entender la formación planetaria, aunque el trasfondo económico permanece como un tema latente para las futuras generaciones de analistas financieros. Mientras la sonda prosigue su viaje, los instrumentos de a bordo, que incluye magnetómetros y espectrómetros de rayos gamma y neutrones, se preparan para su función final: cartografiar la composición real de este coloso de metal.

La interrogante que permanece abierta es qué sucederá cuando la tecnología permita que la humanidad no solo estudie estos objetos, sino que los incorpore al sistema económico global. Por ahora, el avance hacia 2029 se mantiene como un hito científico de primer orden, bajo la atenta mirada de quienes calculan las repercusiones de un mundo donde el metal ya no sea un bien escaso.