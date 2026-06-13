Lo que un meteorito hallado en el desierto del Sahara revela sobre un planeta perdido del sistema solar

En 2019, un meteorito recuperado en el desierto del Sahara abrió una nueva pista sobre los primeros tiempos del sistema solar. El objeto, conocido como NWA 12774 y con una antigüedad estimada de 4560 millones de años, pudo haber formado parte de un protoplaneta: un cuerpo celeste primitivo que no llegó a consolidarse como planeta.

NWA 12774: el meteorito del Sahara que podría venir de un protoplaneta perdido

En un artículo publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters, científicos de la Universidad de Colorado Boulder compartieron detalles de su investigación según la cual el meteorito recuperado en el desierto probablemente corresponde a un protoplaneta masivo con un radio mínimo comparable al de la Luna y, en un escenario hipotético, cercano al de Marte.

El meteorito, denominado NWA 12774, es extremadamente raro debido a su composición. Según Scientific American, pertenece a la clase llamada angrita, de la cual se han registrado menos de 70 ejemplares entre los aproximadamente 80.000 meteoritos catalogados en la Tierra.

Según los astrónomos, se trata de una roca volcánica que figura entre las más antiguas conocidas y que se formó apenas unos millones de años después del nacimiento del sistema solar.

Por años se especuló que los meteoritos angritas eran fragmentos de rocas espaciales más grandes, del tamaño de un asteroide. Pero la investigación más reciente indica que pudieron pertenecer a cuerpos planetarios completos.

Cómo el clinopiroxeno del NWA 12774 reveló señales de alta presión

La razón por la cual los especialistas llegaron a la conclusión de que el meteorito NWA 12774 pudo pertenecer a un embrión planetario en los inicios del sistema solar fue la presencia de cristales de un mineral llamado clinopiroxeno que contenían una cantidad excepcionalmente alta de aluminio.

La composición del meteorito NWA 12774 hace creer a los astrónomos que formó parte de un protoplaneta Encyclopedia of Meteorites

Los astrónomos explican que este elemento es un indicio de que los cristales se formaron a una alta presión. Pero para comprobar su teoría tuvieron que crear su propia herramienta computacional: un geobarómetro basado en clinopiroxeno.

Les llevó alrededor de un año el desarrollo y validación del sistema hasta que finalmente pudieron probarlo en el NWA 12774. Descubrieron que la angrita se formó a una presión de al menos 17,5 kilobares, es decir, 250 mil libras por pulgada cuadrada, más de 15 veces la presión en el punto más profundo del océano terrestre.

Lo anterior sugiere que el meteorito venía de un cuerpo mucho más grande que un asteroide. Los científicos creen que el planeta al que perteneció habría tenido un radio de unos 1000 kilómetros, incluso más, de unos 1800, casi tan grande como la Luna, o hasta de 3300 kilómetros, lo que podría aproximarse al tamaño de Marte.

Por qué el NWA 12774 aún no prueba de forma concluyente la existencia de un protoplaneta

A pesar de los hallazgos, Carl Agee, investigador de meteorítica en la Universidad de Nuevo México, dijo a Scientific American que no es una prueba contundente de que haya existido un protoplaneta en los primeros tiempos del sistema solar.

Por su parte, Aaron Bell, petrólogo experimental y autor principal del estudio, señaló que el equipo aún no sabe por qué desapareció el protoplaneta. Aunque confía en que los nuevos modelos de formación planetaria ayuden a entender qué sucedió. El reto es que reunir más meteoritos de ese tipo no es sencillo.

El meteorito NWA 12774 pertenece a una clase muy rara llamada angríta Encyclopedia of Meteorites

El experto añadió que las respuestas más claras probablemente se encuentran en cuerpos que pasaron desapercibidos. “A la gente le encantan las misiones de la NASA en las que vamos a recoger muestras y las traemos de vuelta. Pero en realidad ya tenemos una enorme y diversa variedad de meteoritos. Quizá el próximo gran avance en el estudio de la historia más profunda de nuestro sistema solar no provenga de la exploración de algún mundo distante, sino de muestras de rocas espaciales extraídas de regiones remotas de la Tierra o incluso de un cajón polvoriento en un museo”, explicó Bell.