El misterio geológico del Triángulo de las Bermudas: científicos explican por qué la isla no se hunde

Durante siglos, el Triángulo de las Bermudas fue objeto de leyendas y teorías de conspiración. Sin embargo, más allá de las desapariciones de barcos y aviones, la comunidad científica mantenía un interrogante geológico concreto: cómo es posible que la isla, una formación volcánica, se mantenga elevada sobre el nivel del mar a pesar de que sus volcanes cesaron toda actividad hace aproximadamente 30 millones de años. Según las leyes de la geología, una isla volcánica debería hundirse gradualmente debido al enfriamiento y la pérdida de calor térmico, pero las Bermudas desafiaron este modelo durante eras.

Una reciente investigación, publicada en la revista Geophysical Research Letters, ofrece finalmente una respuesta técnica a este fenómeno. El estudio, liderado por los científicos William Frazer y Jeffrey Park, tras analizar durante más de dos décadas datos sísmicos en la zona, determinó la existencia de una estructura invisible bajo la superficie marina. Los investigadores identificaron una capa de roca volcánica de unos 19 kilómetros de espesor con una densidad notablemente inferior a la del manto litosférico circundante.

El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta Twitter: @valladu1986

Esta “capa secreta”, que actúa como una plataforma de flotabilidad, es la responsable de sostener la elevación batimétrica del archipiélago, lo que permite que sus más de 60.000 habitantes vivan sobre una estructura geológicamente única. Según el informe, este material es aproximadamente 50 kg/m³ menos denso que la roca del manto que sustituyó, lo que proporciona el soporte necesario para evitar el hundimiento.

Frazer subrayó la particularidad de este sitio: “Bermudas es un lugar fascinante para estudiar porque varias de sus características geológicas no se ajustan al modelo de una pluma del manto, la forma clásica en que el material de las profundidades llega a la superficie”. El investigador añadió que “esto sugiere que existen otros procesos convectivos dentro del manto terrestre que aún no se comprenden del todo”. Esta revelación desafía las teorías previas que atribuían la elevación de las islas a plumas térmicas profundas, las cuales, en el caso de las Bermudas, no dejaron evidencia de vulcanismo moderno o progresión de edad en sus formaciones rocosas.

Esta investigación deja en claro los motivos por los que las islas Bermudas no se hunden

La investigación empleó técnicas de funciones de receptor sísmico de alta frecuencia para obtener imágenes precisas de las interfaces bajo el lecho marino. Estas herramientas permitieron visualizar una estructura profunda que, según el análisis, se formó tras los últimos pulsos volcánicos significativos hace 30 a 35 millones de años. La capa, clasificada como un “revestimiento inferior”, se comporta como un cuenco de roca más ligera que estabiliza el archipiélago desde abajo.

Si bien los hallazgos geológicos explican la estabilidad física de la isla, el imaginario colectivo sigue asociado al Triángulo de las Bermudas con los misterios náuticos. Sobre este punto, el oceanógrafo Simon Boxall, de la Universidad de Southampton, citado en el documental El enigma del Triángulo de las Bermudas, ofreció una perspectiva técnica alejada de los fenómenos paranormales. Boxall sostuvo que las desapariciones reportadas a lo largo de los años podrían explicarse por condiciones meteorológicas extremas: “Hay tormentas al sur y al norte que convergen. Y si se suman otras provenientes de Florida, podría formarse una red de olas gigantes potencialmente mortal”.

Qué significa esto para las Bermudas

Este descubrimiento científico no solo despeja las dudas sobre la longevidad de las Bermudas, sino que también abre nuevas líneas de investigación sobre los procesos convectivos de la Tierra. El hallazgo demuestra que, lejos de abducciones alienígenas o anomalías inexplicables, la región es un laboratorio natural donde la geología antigua continúa por ofrecer lecciones fundamentales sobre la dinámica de nuestro planeta.

La teoría conspirativa de las abducciones alienígenas estuvo presente durante muchos años (Foto: FreeP¡CK)

Mientras los geólogos celebran este hito en la comprensión tectónica, los habitantes de las Bermudas pueden tener la certeza de que su hogar permanecerá firme, sostenido por esta vasta plataforma volcánica oculta a kilómetros de profundidad, lo que garantiza que el archipiélago no sufrirá un proceso de subsidencia en el futuro cercano.