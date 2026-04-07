Qué encontraron los astronautas de Artemis II durante la jornada del 6 de abril

La misión Artemis II alcanzó un punto de inflexión crítico durante su jornada del 6 de abril, fecha en la que los cuatro tripulantes —Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— consolidaron una serie de descubrimientos científicos y visuales sin precedentes. A bordo de la cápsula Orión, el equipo llevó a cabo un sobrevuelo detallado por el lado oculto del satélite natural, una zona caracterizada por una superficie castigada por el bombardeo cósmico constante. Durante este trayecto, los especialistas lograron documentar diversos destellos de impacto causados por meteoritos, proporcionando datos en tiempo real al Centro Espacial Johnson en Houston.

La observación científica fue el eje central de las actividades programadas para esta jornada. Con un entrenamiento especializado en geología, la tripulación analizó minuciosamente 35 puntos de interés geológico, entre los que destacaron antiguas coladas de lava y cráteres de gran magnitud. Especial atención merecieron el Mare Orientale, una cuenca que supera los 900 kilómetros de extensión, y el cráter Hertzsprung, cuya estructura de 600 kilómetros permitió a los científicos terrestres obtener perspectivas únicas sobre la evolución geológica lunar. Según destacó Jenni Gibbons desde el control de misión, este avance coloca a la humanidad en una posición donde es posible trascender las fronteras exploratorias conocidas hasta la fecha.

Los astronautas de Artemis II emprendieron su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna (Photo by Handout / NASA / AFP) HANDOUT - NASA

En un momento de alta intensidad operativa, el astronauta Victor Glover dedicó parte de su tiempo a describir el terminator, esa línea divisoria de sombra y luz que recorre la superficie lunar. Este registro técnico se combinó con una experiencia visual extraordinaria: el equipo logró capturar un fenómeno denominado Earthset o atardecer de la Tierra. A diferencia del célebre registro del Apolo 8, la imagen lograda este 6 de abril inmortaliza al planeta ocultándose tras el horizonte lunar, un evento que resalta la posición privilegiada de la nave en su tránsito orbital.

Se logró capturar un fenómeno denominado Earthset (Foto: X @NASAArtemis)

La jornada también tuvo una carga emotiva significativa al formalizarse la propuesta para bautizar dos formaciones geográficas. Los astronautas sugirieron asignar el nombre de Integrity a un cráter, en un guiño directo a su nave, mientras que un segundo punto brillante fue propuesto como Carroll, en memoria de la esposa fallecida del comandante Wiseman. Hansen, visiblemente conmovido, describió este hallazgo como un punto de luz significativo que esperan sea reconocido oficialmente por la Unión Astronómica Internacional.

Artemis II: el gesto hizo emocionar al comandante en plena misión

Paralelamente a la recolección de datos, la tripulación puso a prueba la resistencia de los trajes presurizados OCSS, ya que evaluo su eficacia en condiciones extremas de habitabilidad. Estas evaluaciones incluyeron el desarrollo de rutinas cotidianas bajo un entorno de gravedad alterada, lo que prepara el terreno para futuras estancias prolongadas en el espacio profundo. Con la conclusión de estas tareas, la nave inició su fase de alejamiento y marcó el cierre de una jornada donde la ciencia y la exploración humana se entrelazaron para redefinir el conocimiento sobre nuestro satélite vecino, lo que consolidó un legado técnico para las generaciones que deberán superar este récord.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA