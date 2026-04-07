Kathy Hochul celebró el hito de Artemis II y contó de dónde conoce a dos astronautas de la misión: “Mejor vista”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, felicitó este lunes 6 de abril a la tripulación de la misión Artemis II a través de sus redes sociales, tras alcanzar la distancia más lejana de la Tierra para un vuelo tripulado. La funcionaria reconoció el éxito del programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Además, destacó la formación académica de los astronautas Reid Wiseman y Jeremy Hansen.

Kathy Hochul y su mensaje tras el hito de Artemis II

“Artemis II acaba de empujar a la humanidad más lejos en el espacio que nunca. Felicitaciones a toda la tripulación y especialmente al graduado del RPI, Reid Wiseman, y a Jeremy Hansen de la CSA; la última vez que lo vi fue durante el eclipse solar de 2024. ¡Es seguro decir que hoy tiene una mejor vista!”, aseguró la mandataria en su cuenta oficial de X.

El mensaje de la funcionaria tras el éxito de Artemis II X @GovKathyHochul

La publicación coincidió con el trayecto de la cápsula Orion alrededor de la Luna, donde la tripulación evalúa los sistemas de soporte vital. Hochul recordó su encuentro con Hansen y comparó la observación terrestre de aquel fenómeno con la perspectiva actual de los especialistas desde el espacio. Cabe destacar que este avance técnico es el paso previo al descenso humano en el polo sur lunar.

Artemis II y los hitos de la exploración lunar

La misión Artemis II es la primera prueba tripulada que vuela alrededor del satélite natural en más de 50 años.

El objetivo es validar los sistemas de la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS) con tripulantes a bordo antes del descenso previsto para Artemis III. Esta expedición de diez días de duración evalúa la capacidad de supervivencia y maniobra en el espacio.

Los puntos más relevantes de la operación técnica incluyen:

Distancia histórica: la nave Orion transportó a la tripulación a 268.563 millas (432.210 kilómetros) de la Tierra, cifra que superó el récord de la misión Apolo 13.

la nave Orion transportó a la tripulación a 268.563 millas (432.210 kilómetros) de la Tierra, cifra que superó el récord de la misión Apolo 13. Trayectoria de retorno libre: la nave utiliza la gravedad de la Luna para regresar a la Tierra sin necesidad de propulsión adicional.

la nave utiliza la gravedad de la Luna para regresar a la Tierra sin necesidad de propulsión adicional. Evaluación de soporte vital: los astronautas probaron los sistemas de control ambiental y de comunicaciones a miles de kilómetros de la órbita terrestre.

los astronautas probaron los sistemas de control ambiental y de comunicaciones a miles de kilómetros de la órbita terrestre. Jeremy Hansen y la CSA: el especialista se convirtió en el primer ciudadano no estadounidense en viajar hacia la órbita de la Luna, en representación de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

El equipo completo de Artemis II (Photo by Handout / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS HANDOUT - NASA

Los detalles de la tripulación y el vínculo con Nueva York

La tripulación de Artemis II está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen.

Wiseman se graduó en el Instituto Politécnico Rensselaer (RPI, por sus siglas en inglés), ubicado en Troy, Nueva York. Sus estudios en ingeniería fueron la base para su carrera en la NASA, donde sirvió como ingeniero de vuelo en la Estación Espacial Internacional.

La tripulación de Artemis II está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen (Photo by Jim WATSON / AFP) JIM WATSON - AFP

El progreso de la misión contó con el seguimiento de instituciones académicas del estado que colaboran con la industria aeroespacial. La gobernadora Hochul concluyó su mensaje con el deseo de un regreso seguro para los cuatro integrantes, quienes finalizarán el viaje con un amerizaje en el océano Pacífico.