Así sigue la misión Artemis II tras el histórico sobrevuelo por el lado oculto de la Luna

HOUSTON.– La misión Artemis II de la NASA completó uno de los hitos más esperados de la exploración espacial contemporánea: el sobrevuelo tripulado a la Luna. Tras observar regiones poco exploradas del satélite natural, los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión emprendieron este martes el viaje de regreso a la Tierra, que se extenderá durante aproximadamente cuatro días.

Durante el punto más crítico del trayecto, la nave quedó completamente incomunicada con la Tierra durante cerca de 40 minutos al pasar por detrás de la Luna, un momento que marcó tanto un desafío técnico como emocional para la tripulación integrada por Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen. En ese lapso, los astronautas pudieron contemplar simultáneamente la salida y la puesta de la Tierra.

“Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra”, expresó Koch al restablecerse la comunicación. En sus primeras declaraciones, agregó: “Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”.

El viaje de regreso se realiza bajo una “trayectoria de retorno libre”, una ruta que permite que la nave regrese a la Tierra utilizando principalmente la gravedad lunar, aumentando la seguridad de la misión.

Poco después de iniciar el retorno, los astronautas presenciaron un eclipse solar, cuando la Luna se interpuso entre la nave y el Sol, sumando otra experiencia única a una misión cargada de hitos.

Earthset.



The Artemis II crew captured this view of an Earthset on April 6, 2026, as they flew around the Moon. The image is reminiscent of the iconic Earthrise image taken by astronaut Bill Anders 58 years earlier as the Apollo 8 crew flew around the Moon. pic.twitter.com/ag72r97wzb — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

“Puesta de la Tierra”

Más de 57 años después del célebre clic hecho por la misión Apolo 8 del “amanecer de la Tierra” (“Earthrise”), los astronautas de Artemis II inmortalizaron un “atardecer” de nuestro planeta, en una foto publicada el martes por la NASA. La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como “puesta de la Tierra” (“Earthset”).

La legendaria foto “Earthrise” del Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra la nave espacial Orion acercándose a la Luna el 6 de abril HANDOUT - NASA

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA alcanzaron el lunes un hito histórico al viajar más lejos que cualquier ser humano, al superar el récord de distancia para una misión tripulada con 406.771 kilómetros —por encima de la marca de Apollo 13 de 1970— mientras realizaban un inédito sobrevuelo de seis horas por el lado oculto de la Luna, donde observaron una superficie sometida a bombardeo cósmico y registraron “destellos de impacto” de meteoritos.

La nave Orión, que pasó a poco más de 6500 kilómetros de la superficie lunar seis días después del lanzamiento, permitió que cerca de dos docenas de científicos siguieran en tiempo real estos fenómenos desde el Centro Espacial Johnson en Houston, en lo que constituyó el primer viaje de astronautas a las proximidades del satélite desde la era Apolo, un avance que, según destacó Jenni Gibbons desde el control de misión, lleva a la humanidad “más allá de esa frontera”.

El astronauta Jeremy Hansen subrayó el sentido del logro: “Este momento está pensado para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo”.

Vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar NASA

Desde su posición privilegiada, los astronautas pudieron observar la Luna de una manera inédita, contemplando su disco completo, incluidas regiones cercanas a los polos. Victor Glover describió con entusiasmo el “terminator”, la línea que divide el día y la noche en la superficie lunar, mientras registraba datos científicos y realizaba descripciones detalladas para los equipos en Tierra.

La misión incluyó una intensa agenda científica. La tripulación, entrenada en geología, analizó 35 puntos de interés en la superficie lunar, incluidos antiguos flujos de lava, grandes cráteres de impacto y zonas históricas como los sitios de alunizaje de Apollo 12 y Apollo 14. Entre las formaciones destacadas se encuentra el Mare Orientale, una cuenca de más de 900 kilómetros de diámetro, y el cráter Hertzsprung, de unos 600 kilómetros.

Uno de los momentos más emotivos de la misión ocurrió cuando los astronautas propusieron nombrar dos cráteres lunares.

El primero, “Integrity”, en honor a la cápsula y el segundo, “Carroll”, en homenaje a la esposa fallecida del comandante Wiseman. “Es un punto brillante en la Luna… y nos gustaría llamarlo Carroll”, dijo Hansen con la voz quebrada. La NASA informó que elevará la propuesta a la Unión Astronómica Internacional.

Artemis II: el gesto que hizo emocionar al comandante en plena misión

Durante la misión, también se realizaron pruebas clave de los trajes presurizados OCSS, diseñados para garantizar la supervivencia de los astronautas en situaciones extremas hasta seis días. Los tripulantes evaluaron su funcionamiento en condiciones reales, incluyendo tareas cotidianas como comer o moverse dentro de la cápsula.

La jornada clave del sobrevuelo estuvo precedida por un mensaje especial: una grabación del astronauta del Apollo Jim Lovell, quien poco antes de su fallecimiento en 2025 dejó un saludo para la tripulación. “Bienvenidos a lo que alguna vez fue mi territorio. No olviden disfrutar la vista”, decía el mensaje, que marcó un puente simbólico entre las generaciones de exploradores espaciales.

Tras completar las observaciones, la nave Orión abandonó la órbita lunar y comenzó a alejarse de la esfera de influencia gravitatoria del satélite. El amerizaje está previsto frente a la costa de San Diego el próximo viernes, marcando el cierre de una misión de diez días que ya ocupa un lugar destacado en la historia de la exploración espacial.

Agencias AFP, ANSA y Reuters