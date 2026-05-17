El rayo de la muerte de Arquímedes: lo que descubrió un estudiante de 13 años que nadie esperaba

En la Antigua Grecia, el matemático Arquímedes introdujo la idea de un “rayo de la muerte”, un arma tan potente que sería capaz de terminar con barcos enemigos fácilmente. Fascinado con la idea, un adolescente de solo 13 años puso a prueba el concepto y obtuvo resultados.

El adolescente que ganó premios por recrear a escala el rayo de la muerte

Brenden Sener, un joven de London, Ontario, Canadá, quiso poner a prueba la leyenda del rayo de la muerte de Arquímedes, un sistema capaz de concentrar la luz solar para incendiar barcos.

El proyecto fue presentado en 2023 y luego difundido en 2024, cuando Sener tenía 13 años. De acuerdo con un artículo de Popular Mechanics, el joven utilizó una lámpara de calor, cuatro espejos cóncavos y un trozo de cartón como blanco para probar el concepto.

Su sistema evidenció que los espejos fueron capaces de aumentar la temperatura del trozo de cartón al que se dirigía la luz, por lo que, en opinión de Sener, una versión a mayor escala, como la descrita en un relato en la batalla de Siracusa, pudo ser posible. No obstante, no existe ninguna evidencia arqueológica del rayo de la muerte.

Por su experimento Brenden fue galardonado con la Medalla de Oro en la Feria de Ciencias de Matthews Hall Feria Anual de Ciencias de Matthews Hall

En su momento, la Feria de Ciencias de Matthews Hall otorgó a Sener la medalla de oro en la división de ciencias físicas; además ganó el Premio de la Biblioteca Pública de Londres por inspirar a otros niños.

Desde entonces, según Popular Mechanics, el joven ha realizado otros experimentos y recibido diversas medallas. Además, Youth Science Canada lo incluyó en su equipo en 2025.

En qué consiste el rayo de la muerte que se inventó en la Antigua Grecia

Historiadores griegos y romanos dejaron constancia del asedio a Siracusa en el año 212 antes de Cristo y, entre los relatos, se menciona al rayo de la muerte. De acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la historia cuenta que Arquímedes construyó un espejo parabólico que proyectaba los rayos del sol sobre los barcos romanos anclados.

El relato ha sido objeto de numerosos debates; incluso, se han llevado a cabo distintos experimentos para tratar de recrear el sistema. En 2005, estudiantes del MIT efectuaron una investigación para evaluar si era posible construir un rayo de tal calibre y poder.

El MIT creó su propio rayo de la muerte MIT

Para su experimento, utilizaron 129 espejos cuadrados de 30 centímetros y una estructura de madera que simulaba un barco. Su veredicto no fue concluyente. Luego de varios intentos, consiguieron que la estructura de madera se quemara. Sin embargo, resultó muy difícil apuntar los espejos y la nubosidad, incluso muy ligera, afectaba el resultado.

Unas vacaciones en Grecia llevaron al adolescente a ganar premios de ciencia

En 2024, cuando Sener, entonces con 13 años, llamó la atención por su experimento del rayo de la muerte, compartió que su interés nació tras unas vacaciones en Grecia.

En su momento, CNN compartió que el joven hizo un viaje con su familia en el que conoció varios de los inventos de Arquímedes y quedó fascinado por ellos. Lo primero que recreó fue el llamado tornillo de Arquímedes, un dispositivo diseñado para extraer agua de la bodega de un barco.