Las muestras de ADN coinciden significativamente con las especies mantenidas en cautiverio Crédito: Facebook New Guinea Highland Wild Dog Foundation

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2020 • 17:49

Conocido por su capacidad de producir sonidos armónicos comparables a los de las ballenas, el perro cantor de Nueva Guinea (Canis lupus hallstromi) es una especie antigua que se creía extinta hace 50 años. Capturados a finales de los 1970, solo quedan 200 ejemplares descendientes de esa clase en zoológicos y centros de conservación en todo el mundo.

Ahora, de acuerdo con recientes muestras de ADN, un grupo de científicos asegura haber encontrado ejemplares de la especie original en la provincia de Papúa, en Indonesia.

En 2016, un grupo de especialistas vio por primera vez un grupo de perros salvajes que se asemejaban al perro cantor de Nueva Guinea (NGSD, por sus siglas en inglés) en la zona de mesetas de Papúa, en Indonesia. Con el objetivo de estudiar a 15 ejemplares montaron una expedición en la zona.

Dos años más tarde, en 2018, los especialistas regresaron a Papúa. Para confirmar si esos perros salvajes de la zonas más elevadas de la isla estaban relacionados con el perro cantor de Nueva Guinea tomaron muestras de sangre a tres ejemplares y recolectaron información sobre su comportamiento, su fisiología y su distribución demográfica.

Una foto del ejemplar del perro cantor de Nueva Guinea de una expedición anterior Crédito: Facebook New Guinea Highland Wild Dog Foundation

Según el estudio publicado por el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de los Estados Unidos, una comparación de muestras de ADN sugiere que los perros salvajes estudiados y los ejemplares en cautiverio tienen secuencias de genomas similares y están vinculados de manera estrecha.

Como publica el portal Unilad, las secuencias de genomas entre ambas especies se superponían en un 70%. Los expertos creen que los perros salvajes estudiados en Papúa pertenecen a la especie cantora original y que debido al cautiverio, los que están en centros de conservación carecen de renovación de genes.

Un rastreador con GPS permitió la localización del ejemplar del perro cantor de Nueva Guinea Crédito: Facebook New Guinea Highland Wild Dog Foundation

Habiendo abordado a esa conclusión, ahora los científicos ven como posible la reproducción de algunos de los ejemplares recientemente descubiertos. De esa manera buscan preservar laespecie original y regenerar la población.

"No es frecuente ver ejemplares del perro cantor de Nueva Guinea. Es una especie exótica, tienen esa hermosa vocalización armónica que no se observa en ningún otro ser de la naturaleza. No es un bueno que se pierdan estas especies, no queremos que estos animales desaparezcan", concluye Elaine Ostrander, la doctora que encabezó el estudio.