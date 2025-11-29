Más de 600 muertos y miles de evacuados por inundaciones en el sur y sudeste de Asia

YAKARTA.- Más de 600 personas murieron en las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, según informaron este sábado las autoridades de las naciones asiáticas.

Las imágenes de poblaciones inundadas, residentes atrapados por las aguas y deslizamientos de tierra se repiten en los cuatro países, tras las lluvias que han azotado el sur y el sureste de Asia desde hace varios días.

La agencia indonesia de gestión de desastres reportó más de 300 muertos, las autoridades tailandesas al menos 162 en el sur del país, el gobierno de Sri Lanka al menos 153, y las autoridades malasias dos víctimas.

Un hombre carga con algunas pertenencias en medio de la inundación en Batang Toru, Sumatra del Norte, Indonesia AP�

En Indonesia, partes de Sumatra, conocida por sus selvas tropicales, volcanes y cadenas montañosas, están en gran parte aisladas por caminos dañados y líneas de comunicación caídas, y dependen de aviones para entregar suministros de ayuda. Los esfuerzos de rescate también se vieron obstaculizados por la falta de equipo pesado.

Las lluvias monzónicas de la última semana hicieron que los ríos se desbordaran. La inundación arrasó con aldeas en las laderas de las montañas, se llevó a personas y sumergió miles de casas y edificios en las tres provincias de Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh.

Sumatra del Norte es la más afectada, con 166 muertos. En la vecina Sumatra Occidental, el balance subió a 90, y en la región de Aceh otras 47 personas perdieron la vida.

Heavy rains have unleashed devastating floods and landslides across South Asia. Sri Lanka, Thailand, Indonesia and Malaysia have all been hit, with rising death tolls and mass evacuations. pic.twitter.com/M8OUjfbRWx — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2025

“El agua retrocedió en nuestra casa, pero todo está cubierto de barro”, dice Novia, residente de Pidie, en Aceh. Otro residente, Firda Yusra cuenta por su parte que tuvo que huir de su casa con mujer e hijo, para guarecerse en una mezquita cercana con otras mil personas. “Aquí comemos cualquier cosa que esté al alcance”, declaró.

En Tailandia, “el número total de muertos en las siete provincias (afectadas) asciende a 162”, informó este sábado Siripong Angkasakulkiat, vocero del gobierno.

Más de 100 víctimas se registraron en la provincia de Songkhla, en el sur. Las aguas subieron hasta tres metros en esta región, en una de las peores inundaciones de la década. Para suplir las morgues desbordadas, se movilizaron camiones frigoríficos para almacenar los cuerpos.

Temores de que empeore

El viernes, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, visitó un refugio en el distrito de Hat Yai, uno de los más golpeados, y pidió disculpas por “haber permitido” que la tragedia sucediera durante su gobierno.

“El siguiente paso es evitar que la situación empeore”, añadió el mandatario, al señalar que la limpieza del distrito llevaría dos semanas. El gobierno puso en marcha ayudas para los afectados, incluida una indemnización de hasta 62.000 dólares en algunos casos.

Un hombre brinda ayuda a una mujer atrapada en una casa en una zona inundada de Colombo, Sri Lanka Eranga Jayawardena - AP

El descontento público aumenta en Tailandia ante la gestión de la catástrofe. Dos responsables locales fueron suspendidos por presuntas irregularidades.

En la vecina Malasia, dos personas murieron a causa de las inundaciones en el estado de Perlis, en el norte, fronterizo con la provincia tailandesa de Songkhla.

Más al oeste, en Sri Lanka, las inundaciones y los aludes provocados por las lluvias torrenciales dejaron al menos 153 muertos, entre ellos 11 residentes de un hogar de cuidado de ancianos, informó la policía.

Rescatistas evacúan a una residente de un área inundada, en Kelantan, Malasia Bernama� - XinHua�

Cerca de 80.000 personas debieron guarecerse en refugios temporales, y además hay 191 desaparecidos, según detallaron las autoridades. El gobierno declaró el estado de emergencia y pidió asistencia internacional.

La temporada anual del monzón, entre junio y septiembre, suele causar fuertes lluvias que provocan tragedias, pero este año una tormenta tropical agravó las condiciones. En Indonesia y Tailandia, el número de víctimas es uno de los peores de los últimos años por inundaciones.

Según los científicos, el calentamiento global provocado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, mortíferos y destructivos. Por cada grado adicional, la atmósfera puede contener un 7% más de humedad, con precipitaciones más intensas, advierten los expertos.

Agencias AFP y AP