A qué hora se podrá ver el cometa 3I/ATLAS y desde dónde

El cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que logró la atención global, realizará su máxima aproximación a la Tierra este viernes 19 de diciembre a las 03.00 de Argentina (06.00 am GMT). Sin embargo, este esperado evento astronómico no será visible a simple vista.

Su observación requerirá de telescopios profesionales y grandes observatorios, terrestres o espaciales. Aficionados con un telescopio mayor a 20 centímetros de diámetro podrían contemplarlo con brillo mínimo, al apuntar hacia la constelación de Leo durante la madrugada. La Luna no interferirá, lo que facilitará el escrutinio de este cuerpo celeste.

En su punto más cercano, el cometa pasará a 270 millones de kilómetros de nuestro planeta, distancia que subraya la necesidad de equipos especializados para su avistamiento detallado.

Identificado el 1 de julio de 2025, el 3I/ATLAS es el tercer visitante confirmado de otros sistemas planetarios, un fenómeno de gran interés científico y mediático. Su trayectoria hiperbólica, no ligada gravitacionalmente al Sol, lo distingue como “mensajero interestelar”, lo que lo deja por detrás de 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov, y lo que termina por añadir un nuevo capítulo a la exploración de objetos de fuera de nuestro vecindario cósmico.

Se necesitarán telescopios especiales para poder ver a 3I/ATLAS Virtual Telescope Project

Desde su detección, más de 200 instalaciones astronómicas, incluidos observatorios como el telescopio Rubin en Atacama y sondas en órbita de Marte, monitorearon al cometa 3I/ATLAS.

Este esfuerzo colectivo permitió reconstruir su comportamiento con detalle inédito para un cometa interestelar, ya que reveló un objeto mucho más complejo y anómalo. Entre sus características, destaca su tamaño: estimaciones sugieren un núcleo de al menos cinco kilómetros de diámetro, lo que podría ser hasta un millón de veces más masivo que ‘Oumuamua. Se estima que podría ser miles de millones de años más antiguo que nuestro sistema solar.

El paso del cometa por el perihelio, su máxima aproximación al Sol, ocurrió el 29 de octubre a 203 millones de kilómetros, momento en que alcanzó su mayor brillo, sin ser perceptible a simple vista. Durante esta fase, se observó actividad cometaria clara con emisión de gas y polvo, junto a peculiaridades como el “latido cósmico”, es decir destellos periódicos de luz cada 16 horas, coincidentes con la rotación del núcleo, sugerentes de regiones heladas que liberan gas de forma rítmica.

También se registraron chorros de material que emergían del núcleo y apuntaban directamente hacia el Sol, incluso con un mantenimiento de su orientación a pesar de la rotación, un comportamiento atípico.

La distancia de 3I/ATLAS y la Tierra puede calcularse en el sitio de la NASA Captura Eyes on the Solar System (NASA)

De qué está hecho el 3I/ATLAS

La composición química del 3I/ATLAS también sorprendió a los astrónomos. Presentó altos niveles de dióxido de carbono, monóxido de carbono y carbono diatómico, junto con un contenido inusualmente elevado de níquel y una baja presencia de hierro. Esta combinación no coincide con las proporciones habituales ni con los modelos teóricos más aceptados para cometas de nuestro propio sistema solar, lo que abrió nuevas interrogantes sobre la diversidad química en el espacio interestelar. Adicionalmente, se detectó una intensa tonalidad azul durante el perihelio, más marcada que la del Sol, lo que sugirió la presencia de partículas o gases singulares.

A medida que el 3I/ATLAS culmine su máximo acercamiento a la Tierra este 19 de diciembre, iniciará su retirada definitiva del sistema solar para no regresar jamás. A pesar de las especulaciones mediáticas, donde se incluyeron hipótesis sobre un posible origen artificial planteadas por figuras como el astrofísico Avi Loeb, el consenso científico sostiene que el 3I/ATLAS es un objeto natural, aunque extraordinariamente raro, que “hace cosas de cometas”, como lo resumió Tom Statler de la NASA. Su paso fugaz dejó un vasto archivo de datos que serán analizados durante años, algo que abre nuevas preguntas sobre la diversidad de cometas interestelares y llena de incertidumbre a la población.