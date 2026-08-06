Tras el eclipse solar de este 12 de agosto: cuándo será el más largo del siglo, que no se repetirá por 100 años

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, que podrá observarse de manera privilegiada desde regiones de Europa, Groenlandia, Islandia y el Ártico, marcará uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. Sin embargo, apenas doce meses después llegará un fenómeno aún más extraordinario.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó que el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total cuya duración máxima alcanzará los 6 minutos y 22 segundos, tiempo que lo convertirá en el más largo del siglo XXI y en un evento que no volverá a repetirse con características similares durante aproximadamente un siglo.

La duración de un eclipse solar total depende de múltiples factores astronómicos, como la posición de la Tierra y la Luna en sus órbitas, la distancia entre ambos cuerpos y el punto exacto donde la sombra lunar atraviesa la superficie terrestre. En el caso del eclipse de 2027, todas esas variables coincidirán de manera casi perfecta, lo que permitirá que la totalidad se extienda durante seis minutos y 22 segundos. En algunos sectores específicos del recorrido, incluso podría llegar a seis minutos y 23 segundos.

Todos los detalles del eclipse solar que no volverá a ocurrir hasta dentro de 157 años

Se trata de un tiempo excepcional si se lo compara con otros eclipses recientes. Por ejemplo, el del 8 de abril de 2024, visible en México, Estados Unidos y Canadá, alcanzó una duración máxima de cuatro minutos y 28 segundos, mientras que el histórico eclipse del 11 de julio de 1991 registró poco más de seis minutos. Por este motivo, los especialistas consideran que el fenómeno de 2027 será uno de los más importantes de la historia reciente de la astronomía.

¿Desde dónde podrá verse el eclipse más largo del siglo?

La trayectoria de la sombra de la Luna comenzará sobre el océano Atlántico y continuará hacia el norte de África, una de las regiones más favorecidas para disfrutar del espectáculo. Los países que quedarán dentro de la franja de totalidad serán:

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Finalmente, el eclipse concluirá su recorrido sobre las aguas del océano Índico. Entre todos esos destinos, Luxor, en Egipto, será uno de los lugares privilegiados del planeta, ya que allí la totalidad alcanzará su mayor duración, convirtiéndose en uno de los puntos más buscados por astrónomos y aficionados de todo el mundo. Además, el fenómeno podrá observarse de forma parcial desde distintos sectores de Europa, el sur de Asia y otras regiones del continente africano.

Este fenómeno astronómico no volverá a suceder hasta dentro de 157 años (Foto: Pixabay)

Recomendaciones de la NASA para ver el eclipse solar de forma segura

La NASA recuerda que observar un eclipse solar directamente sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares permanentes. Por ese motivo, recomienda utilizar únicamente gafas para eclipses o filtros solares certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2, especialmente diseñados para bloquear la intensa radiación del Sol.

Quienes planeen fotografiar el fenómeno o seguirlo con telescopios o binoculares también deberán emplear filtros solares específicos para esos equipos, ya que mirar el eclipse sin protección, incluso durante unos segundos, puede ocasionar daños irreversibles en la vista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA