Un estudio reveló nuevos detalles sobre el objeto más peligroso de la Tierra

A casi 40 años del desastre nuclear de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986 en Ucrania, un grupo de científicos logró reconstruir nuevos detalles sobre la formación de uno de los materiales más peligrosos que dejó la explosión del reactor número 4. Se trata de la “Pata de Elefante”, una enorme masa de lava radiactiva que, durante los primeros meses posteriores al accidente, podía provocar una exposición mortal en apenas cinco minutos.

La investigación, publicada en la revista científica Progress in Nuclear Energy, permitió identificar diminutas partículas ricas en uranio atrapadas dentro del material solidificado. Además, los especialistas encontraron evidencias de que la lava no se formó mediante un único proceso, sino que experimentó diferentes etapas de calentamiento, disolución y cristalización.

Para entender el hallazgo, es necesario remontarse a abril de 1986, cuando una prueba de seguridad en la central nuclear de Chernóbil terminó en una catástrofe. El reactor número 4 sufrió un aumento descontrolado de potencia que provocó explosiones y liberó grandes cantidades de material radiactivo. Las temperaturas extremas hicieron que parte del combustible nuclear se fundiera y se mezclara con hormigón, arena, metales y otros materiales de construcción. Esta combinación dio origen a una sustancia conocida como corio, que comenzó a desplazarse hacia las zonas inferiores de la instalación antes de enfriarse y solidificarse.

La historia de la "pata de elefante", el objeto más peligroso del mundo

Una de las acumulaciones más conocidas recibió el nombre de Pata de Elefante debido a su aspecto irregular, similar a la extremidad de ese animal. Fue descubierta meses después del accidente y se convirtió en uno de los principales símbolos de la peligrosidad de Chernóbil.

Es por eso que uno de los objetivos del estudio titulado Formación y propiedades de la “lava” de Chernóbil: nuevos datos sobre la matriz vítrea y las inclusiones fue comprender cómo se formaron las masas de lava radiactiva que permanecen dentro del reactor destruido. Para ello, los investigadores utilizaron microscopios de alta resolución que les permitieron observar la estructura interna del material y detectar partículas que no pueden distinguirse a simple vista.

El primer hallazgo fue la presencia de pequeñas partículas ricas en uranio encerradas dentro de la masa solidificada. Estas partículas son una evidencia de la mezcla que se produjo entre el combustible nuclear y los materiales de construcción durante el accidente. Sin embargo, el descubrimiento más revelador surgió al analizar el circón, un mineral que puede conservar información sobre las condiciones en las que se formó.

Actualmente, los científicos no pueden acercarse del todo a este material altamente peligroso (Foto: Pexels)

Los científicos observaron que este mineral presentaba señales de haber atravesado distintas etapas de crecimiento, disolución y nueva cristalización. Esto significa que la lava de Chernóbil no se enfrió de manera uniforme, sino que experimentó varios cambios físicos y químicos antes de adquirir su forma definitiva. “La compleja historia de crecimiento, disolución y eventuales nuevos eventos de crecimiento registrados en el circón indica una evolución dinámica de la lava de Chernóbil durante su formación”, explicaron los autores.

¿Por qué la Pata de Elefante de Chernóbil podía matar a todos en cinco minutos?

La Pata de Elefante se convirtió en uno de los objetos más peligrosos del mundo debido a los extraordinarios niveles de radiación que emitía después del accidente. Cuando los equipos de inspección lograron acercarse a la estructura, las mediciones indicaron valores cercanos a los 10.000 roentgens por hora, una intensidad capaz de provocar daños graves en el organismo humano en pocos minutos.

La revista científica Nautilus señaló que cinco minutos de exposición podían ser suficientes para recibir una dosis potencialmente mortal. Esto se debe a que la radiación ionizante puede dañar las células y el ADN. Cuando una persona recibe una dosis elevada en un período breve, puede desarrollar síndrome de irradiación aguda, una enfermedad que afecta especialmente a la médula ósea, el sistema digestivo y otros órganos.