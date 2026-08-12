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Un experto en astrofísica advierte que observar el eclipse solar total de este 12 de agosto sólo es seguro cuando “se hace de noche”: por qué y cómo hacerlo

El alcance del fenómeno, su importancia y cómo apreciarlo sin dañar la vista despiertan varias dudas; entre las recomendaciones generales, los expertos coinciden en señalar el uso de gafas especiales en tramos clave

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Expertos en astrofísica advirtieron que es clave está en no quitarse las gafas antes de tiempo frente a este tipo de fenómenos
Expertos en astrofísica advirtieron que es clave está en no quitarse las gafas antes de tiempo frente a este tipo de fenómenos Robert F. Bukaty - AP

Fenómenos como el del Eclipse Solar Total de este miércoles 12 de agosto despiertan un sinfín de dudas e incertidumbre en torno a lo que se alcanzará a ver y cómo observarlo de manera segura.

En ese sentido, expertos como el astrofísico español Jorge Pérez Gallego, quien dirige la comunicación y la divulgación del Observatorio Nacional Solar de Estados Unidos, advirtió en declaraciones al diario El País: “Cuando el eclipse llega al 100%, realmente se hace de noche: solo entonces podrás quitarte las gafas de protección para mirar hacia el Sol y podrás ver lo que siempre está oculto: la corona solar”.

Consultado sobre el alcance del fenómeno y su importancia, aseguró: “Es un evento natural de una magnitud inimaginable. El Sol se habrá vuelto oscuro y a su alrededor habrá surgido una corona blanca”

El eclipse solar será total en algunas zonas de Europa y el Ártico, pero desde Estados Unidos solo podrá apreciarse de manera parcial
El eclipse solar será total en algunas zonas de Europa y el Ártico, pero desde Estados Unidos solo podrá apreciarse de manera parcial

Recomendaciones clave

¿Se recomienda llevar anteojos de protección todo el tiempo? En torno a esta pregunta recurrente, Marcos Pérez, director de los Museos Científicos Coruñeses y consultado por el mismo medio, coincidió con él: “Si no te las quitas, te vas a perder la imagen más espectacular del fenómeno”.

Asimismo, en lo que refieren a recomendaciones de seguridad para ver eclipses, tanto la Sociedad Astronómica de EE.UU. como la NASA o la ESA, brindan la indicación de quitarse las gafas al llegar la totalidad. Según consignan, además, destacan mantenerlas mientras el fenómeno sea parcial.

Cuándo y cómo quitarse los anteojos para evitar riesgos

De acuerdo con las recomendaciones de los expertos, la clave está en no quitarse las gafas antes de tiempo cuando empieza la ocultación del 100% y en no tardar demasiado en volver a ponérselas cuando termina. Es más delicada esa última operación, ya que -según señala la publicación- tras un tiempo de oscuridad, nuestras pupilas están dilatadas y aumenta el riesgo de daños por exponerse de repente a la potente luz del Sol que reaparece.

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