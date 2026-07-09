Un hallazgo de 450 millones de años desafía lo que sabíamos sobre la vida marina primitiva

Un descubrimiento realizado por un equipo de especialistas de la Universidad de Oklahoma sacudió los cimientos de la paleontología al identificar un fósil de 452 millones de años que conserva tejidos blandos en un estado de preservación excepcional. El ejemplar, perteneciente a la especie Dendrocrinus simcoensis, fue hallado no en una excavación reciente, sino durante una revisión minuciosa de las colecciones del Museo de Paleontología y Evolución de Montreal, en Canadá. Este hallazgo, publicado en la revista Royal Society Open Science, representa apenas el segundo caso registrado en la historia científica donde se logran identificar estructuras de tejido blando en un crinoideo, consolidándose como el antecedente más antiguo registrado hasta la fecha.

Los crinoideos, conocidos popularmente como lirios de mar por su morfología similar a una flor sobre un tallo, son parientes cercanos de las estrellas y erizos de mar. Si bien el registro fósil es abundante en piezas rígidas de carbonato de calcio, la preservación de órganos internos o pies ambulacrales es una rareza extrema, a menudo comparada por los expertos con una configuración de refrigerador natural. La paleontóloga Lena Cole, autora principal del estudio, señaló al respecto que “la mayoría de los fósiles se componen únicamente de partes duras como huesos, dientes o conchas”, por lo que encontrar rastros de estructuras blandas que permitían la interacción con el entorno es un suceso que ocurre, según sus palabras, “una vez en un millón”.

El fósil sirve para poder comparar una parte blanda de un animal extinto con especies vivas en la actualidad Universidad de Oklahoma

El secreto de este fósil radica en la mineralización en pirita, un material comúnmente llamado “el oro de los tontos”, que actuó como un molde protector para los pies ambulacrales del organismo. Estos pequeños apéndices, que miden un promedio de 0,41 milímetros, resultaron vitales para la investigación. A diferencia de los crinoideos modernos, cuyas estrategias de alimentación son bien conocidas, la disposición y densidad de estos pies en la especie antigua sugiere un comportamiento distinto. El paleontólogo David Wright, coautor del trabajo, explicó que la importancia de estos detalles es equiparable a la de los dientes en los mamíferos, ya que su disposición permite inferir directamente el tipo de dieta y el ambiente en el que se desenvolvía el animal hace millones de años.

Los datos recopilados sugieren que Dendrocrinus simcoensis habría adoptado una postura de alimentación multidireccional o cónica, adaptándose a las condiciones de baja energía del antiguo mar paleozoico donde habitaba. Esta conclusión marca un contraste significativo con los crinoideos actuales, que suelen posicionar sus brazos en forma de abanico. El análisis comparativo demuestra que la diversidad funcional de estos equinodermos primitivos era mucho mayor de lo que la ciencia había asumido originalmente, lo que obliga a reconsiderar cómo las especies se adaptaban a su ecosistema hace más de 450 millones de años.

La reconstrucción del fósil de 450 millones de años demuestra cómo era el espécimen Universidad de Oklahoma

Este hallazgo subraya, además, la importancia crucial de las colecciones museísticas como archivos vivos de la biodiversidad. Según destacaron los investigadores, muchos descubrimientos permanecen invisibles en depósitos a la espera de nuevas tecnologías y enfoques científicos que permitan revelar los secretos ocultos en la piedra. La preservación de estos tejidos blandos ofrece una ventana inédita hacia los océanos del periodo Ordovícico, lo que permite que la ciencia reconstruya con mayor precisión los eslabones perdidos de la cadena evolutiva marina antes de la irrupción de los dinosaurios.