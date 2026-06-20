Un hallazgo en un meteorito de Marte reveló la presencia de un mineral inesperado

Un equipo de investigadores realizó un descubrimiento inédito al abrir un meteorito que proviene de Marte. Dentro de la pieza rocosa, los expertos hallaron granos de granate, un mineral que nunca antes observaron en el planeta rojo. Este hallazgo ofrece una nueva ventana hacia la historia geológica marciana, la cual abarca unos 4500 millones de años, según explicaron los expertos.

En la Tierra, el granate integra una familia de minerales muy valorada desde la antigüedad. Civilizaciones como la egipcia, la romana y la élite victoriana lo utilizaron como gema en sus joyas. Para la geología, este mineral es clave porque entrega información precisa sobre las fuerzas tectónicas y los procesos de formación que moldean la corteza y el manto de un planeta.

El granate es muy utilizado por distintas sociedad (Foto: Freepik)

Los especialistas, que publicaron en la revista Geochemical Perspectives Letters, encontraron los granos en un fragmento diminuto de roca marciana que mide apenas 0,8 por 0,5 milímetros. Pese a su tamaño reducido, los granos funcionan como una cápsula del tiempo geológica, pues preservan pistas sobre las temperaturas, las presiones y los procesos que afectaron a Marte durante miles de millones de años.

Tanya Kizovski, profesora de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Brock, en Canadá, y directora del estudio, explicó: “El granate es un ejemplo clásico de un mineral que a menudo se encuentra en rocas metamórficas en la Tierra. El proceso de metamorfismo transforma rocas ígneas o sedimentarias en una nueva forma mediante la exposición a un calor extremo, alta presión o fluidos calientes”.

Los fragmentos recuperados forman parte del meteorito NWA 8171, pieza que integra las colecciones del Museo Real de Ontario. A diferencia del granate rojo tradicional, la variedad hallada en Marte resulta andradita, una forma rica en hierro que presenta un color verde amarillento. Debido a que esta tonalidad aparece en otros meteoritos, los científicos casi pasaron por alto el hallazgo. Kizovski recordó que la química resultó un poco extraña desde el principio. Los investigadores supusieron primero que se trataba de piroxeno, un mineral común, pero luego decidieron observar la muestra con mayor detalle.

Actualmente, el equipo de investigación intenta determinar si el granate se formó directamente en la superficie marciana o si llegó allí mediante el impacto de otro meteorito. Según Kizovski, el calor y la presión necesarios para producir este mineral pudieron provenir del impacto de un objeto espacial, de magma que ascendió hacia la corteza o de una combinación de ambos factores.

Este hallazgo ayuda a reconstruir la historia del planeta rojo (Foto: Freepik)

Para confirmar el origen, los científicos buscan estudiar las firmas isotópicas del mineral. No obstante, realizar ese análisis implica destruir parte de la muestra, un riesgo que el equipo evitó hasta el momento por la extrema rareza del material. James Darling, catedrático de la Universidad de Portsmouth y coautor del estudio, afirmó: “Los hallazgos añaden una nueva y sorprendente dimensión a nuestra comprensión de la geología de Marte y abren una ventana emocionante hacia la evolución de nuestro vecino planetario”.