La ciudad de California donde mejor ganan los trabajadores de la construcción en 2026

El salario promedio de un empleado de la construcción en California es de 48.984 dólares al año, un 17% más alto que el promedio nacional. Pero existen ciudades en donde es posible ganar aún más, como en el caso de San Francisco.

Salarios en construcción en San Francisco: cuánto pagan en 2026

En función de las vacantes disponibles en abril de 2026, la plataforma de empleos Indeed reveló que la ciudad de California que ofrece los sueldos más altos en el sector de la construcción es San Francisco.

Cuánto ganan los trabajadores de la construcción en California

De acuerdo con los datos del sitio especializado, un empleado gana en promedio US$61.371 al año en el área de la Bahía. En tanto, allí el sueldo semanal promedio es de US$1227. Según la plataforma, estas cifras son 47% más altas que el promedio nacional.

Pero incluso en San Francisco los ingresos pueden variar de forma considerable. Indeed indicó que en esta zona los sueldos anuales para el sector pueden ir desde US$33.800 hasta US$74.364. Entre ese rango, el ingreso final depende del reclutador, la especialización y el tipo de proyecto.

Las ciudades de California con mejores salarios para trabajadores de construcción

Estas son las ciudades de California donde mejor ganan los trabajadores de la construcción:

San Francisco: US$61.371 al año.

San José: US$53.354 al año.

Sacramento: US$51.610 al año.

Los Ángeles: US$49.426 al año.

San Diego: US$48.053 al año .

Fresno: US$47.841 al año.

Riverside: US$47.102 al año.

Yorba Linda: US$46.792 al año.

Ventura: US$44.873 al año.

En ciudades como San Francisco, San José y Sacramento los sueldos para los empleados de la construcción son más altos estudio tomás saraceno

Salario mínimo para trabajadores de construcción en California en 2026

Los ingresos de un empleado de la construcción en el Estado Dorado pueden variar según la ciudad y la empresa para la que trabaja. Sin embargo, debe recibir al menos el salario mínimo vigente.

A partir del 1° de enero de 2026, el salario mínimo en California pasó de US$16,50 a US$16,90. Con esa cifra como base, un empleado debe percibir alrededor de US$35.152 al año si trabaja 40 horas semanales.

En esa línea, la plataforma de empleo ZipRecruiter indicó por su parte que el salario promedio de un trabajador de la construcción en el estado es de US$35.500 al año.

De acuerdo con el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés), el salario mínimo está garantizado en el estado sin importar el estatus migratorio del trabajador. Por eso, en caso de que no se respete, se puede presentar una queja sin estar obligado a revelar su situación legal en EE.UU.

Los trabajadores de la construcción deben recibir al menos el salario mínimo en California, sin importar el estatus migratorio Unsplash

Los empleos de construcción más buscados en EE.UU.

El sector de la construcción es uno de los más dinámicos en Estados Unidos y continuamente requiere profesionales calificados.

En el panorama actual, Worldwide Recruitment Solutions detectó cuáles son las cinco especialidades más demandadas en la industria: