Científicos encuentran una extraña variante de sangre humana: tres personas la tienen, pero podría haber más

Un estudio publicado en una revista científica documentó un fenotipo sanguíneo inusual denominado B(A) que se observa en muy pocas personas. Se identificó a partir del análisis de más de 544.000 muestras de sangre recolectadas en un entorno clínico, donde los investigadores detectaron discrepancias en la tipificación del sistema ABO.

Identifican a tres personas con el raro fenotipo sanguíneo B(A) en un estudio poblacional

El análisis, publicado en 2025 y difundido en Transfusion and Apheresis Science este lunes, permitió aislar únicamente tres casos confirmados con esta variante, que ya era conocida pero que volvió a estar en estudio.

Los expertos creen que debe haber más análisis sobre los tipos de sangre Pexels - Pexels

Los autores del estudio señalaron que la identificación de estos casos fue posible gracias a la revisión sistemática de resultados serológicos que no coincidían con los patrones esperados del sistema ABO. Esto llevó a una investigación más profunda para determinar la causa.

Para lograr el resultado se realizó una revisión retrospectiva de 285.450 muestras de donantes y 258.780 muestras de pacientes, con el objetivo de registrar discrepancias en el grupo sanguíneo ABO. Se hizo en cinco grupos de una población tailandesa.

Qué diferencia a este tipo de sangre dentro del sistema ABO

De acuerdo con el artículo científico, el fenotipo B(A) se caracteriza por la presencia débil o atípica de antígenos A en individuos clasificados como grupo B. En consecuencia, genera resultados inconsistentes en pruebas serológicas convencionales utilizadas en bancos de sangre y laboratorios clínicos.

Tres personas resultaron tener un tipo de sangre diferente a los conocidos comúnmente Pexels - Pexels

El estudio explica que estas variaciones en la expresión antigénica están relacionadas con mutaciones o alteraciones en el gen ABO. Estas codifican las enzimas responsables de la síntesis de los antígenos en la superficie de los glóbulos rojos.

Las modificaciones genéticas mencionadas afectan la actividad enzimática. En consecuencia, los antígenos no se expresan de manera típica y generan un perfil híbrido que no encaja completamente en las categorías A, B, AB u O.

Además, los investigadores destacaron que este tipo de variantes pueden generar confusión en la tipificación sanguínea si no se aplican técnicas avanzadas de análisis, como estudios moleculares o pruebas confirmatorias específicas.

Posibles implicaciones médicas y la existencia de más casos no identificados del B(A)

Los científicos advirtieron que la existencia del fenotipo B(A) sugiere que otras variantes raras del sistema ABO podrían pasar desapercibidas. Estas variantes minoritarias podrían estar presentes especialmente en contextos donde las pruebas diagnósticas se limitan a métodos estándar y no incluyen análisis genéticos detallados, como los que se hicieron en esta ocasión.

Señalaron además que estas posibles nuevas variantes pueden pasar desapercibidas. El motivo es que los antígenos se expresan de forma débil o irregular, lo que dificulta su detección y clasificación correcta en pruebas rutinarias.

Los tipos de sangre AOB no son los únicos, según el estudio Pexels - Pexels

En términos clínicos, los autores aseguran que el hallazgo tiene implicaciones importantes para la medicina y debería ser de interés público a la hora de recibir atención médica. Lo que ocurre es que una clasificación incorrecta del tipo de sangre puede generar riesgos en procedimientos como transfusiones o trasplantes, donde la compatibilidad es fundamental.

Finalmente, el estudio concluyó que es necesario refinar los métodos de detección y tipificación sanguínea. También consideraron necesario ampliar la investigación en genética hematológica para identificar nuevas variantes y mejorar la seguridad en la atención médica para toda la población.