Por qué los capibaras enamoran a grandes y chicos, según la IA

En los últimos años, los capibaras se convirtieron en los animales “de moda” y en el centro de las tendencias en redes sociales. El boom de pantuflas, peluches y canciones se explica por varios factores: desde su carácter sociable hasta su apariencia y su contextura física.

Por qué los capibaras son el nuevo animal popular

De acuerdo con ChatGPT, el fanatismo hacia estos roedores parte de su actitud calmada y relajada. Al citar un artículo de World Animal Protection, son descritos como animales gentiles y sociables, que viven en grupos y toleran fácilmente la presencia de otros animales.

La actitud sociable de los carpinchos genera tranquilidad entre los usuarios

Esa actitud hace que los videos y fotos de ellos resulten relajantes para quienes los miran. Incluso expertos del sector juguetero mencionan que observarlos genera una sensación de tranquilidad, según consignó un informe de CBS News.

En internet, dicha característica encaja con la idea del “animal chill”. Es decir, alguien que no se estresa y convive de manera pacífica con todos, algo que muchas personas encuentran atractivo en un mundo percibido como caótico.

Estética y conexión con las tendencias culturales actuales: el rol del capibara

Otra razón importante de su éxito en las redes sociales se encuentra en su estética. Al tener un aspecto poco común en la familia de los roedores, genera esa sensación de “irrealidad”.

Su estética entre adorable y extraña favorece su difusión en redes sociales Instagram/paipaiecotourismpark

Este sentir es explicado en una crónica de Gary Shteyngart en The New Yorker, quien asegura que su apariencia extraña y adorable favorece su difusión en internet con memes y otros contenidos virales. “La irrealidad del carpincho es en parte responsable de su culto”, cita el texto.

Al combinar su aspecto físico con su actitud, se posicionan como parte de un contenido relacionado con la calma y el bienestar. Desde este punto, el animal funciona como un símbolo de amistad y relajación.

Las redes sociales: el canal de difusión de los capibaras

La actitud del capibara y su físico son de las razones principales detrás de su popularidad en el público. Sin embargo, el canal que difundió su éxito son las redes sociales.

De acuerdo con CBS News, TikTok, Instagram y otras plataformas ayudan a que ciertos animales como los capibaras se vuelvan virales de manera rápida.

Entre los contenidos más populares se encuentran los videos de los roedores interactuando con otras especies o descansando.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.