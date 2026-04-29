El estudio que revela cómo los videojuegos podrían retrasar el deterioro cognitivo

Los videojuegos son un atractivo para personas de todas las edades. Aunque por lo general se concibe que los niños y adolescentes tengan una vida más activa con las consolas, hay quienes, pasados los 30 años, continúan divirtiéndose como en los viejos tiempos.

Lo que parecía un hecho aislado y sin tanta preponderancia se convirtió, en el último tiempo, en materia de análisis para el campo de la psicología que puntualizó sobre la actitud de los treintañeros que aún despuntan el vicio de jugar hasta altas horas a los videojuegos.

Los videojuegos son un atractivo para personas de todas las edades

Según el sitio 3djuegos, el hecho de mantenernos activos con este tipo de estímulos retrasa el deterioro cognitivo y retrasa la aparición de enfermedades como el Alzheimer, un trastorno cerebral neurodegenerativo progresivo que destruye lentamente la memoria, el pensamiento y la capacidad funcional.

Esta estimulación de la que un gran sector no es consciente se convierte en una reserva cognitiva para retrasar dicha enfermedad que afecta la psiquis. Es por eso que los especialistas sugieren mantener el cerebro activo con este tipo de estímulos para que el órgano vital esté activo y no sufra, tempranamente, los coletazos de esta afección.

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“Si analizamos y echamos un vistazo a todas las personas que actualmente padecen la enfermedad de Alzheimer, el 95% de los casos se podrían haber evitado, ya que no se trata de una enfermedad genética, sino de una enfermedad relacionada con el estilo de vida. Y además es una enfermedad de la mediana edad”, explicó la neurocientífica Louisa Nicola, en un estudio que se adosó a esta investigación acerca de cómo el componente lúdico enriquece el entramado cerebral.