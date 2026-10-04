Víctor Glover, piloto del Artemis II, sobre el universo: “Eres especial en medio de todo este vacío; esto es un montón de nada”

Víctor Glover, el astronauta estadounidense y piloto de la histórica misión Artemis II, envió un mensaje reflexivo a la humanidad mientras preparaba las maniobras para llevar a los exploradores a la órbita lunar. En la actualidad, aunque ya pasaron más de cinco meses de ese momento, sus frases siguen resonando.

En una intervención pública difundida a través de las redes sociales de la NASA, el astronauta describió su perspectiva sobre el lugar que ocupan los seres humanos en el cosmos. Sin un discurso preparado, Glover compartió sus impresiones directas tras observar el planeta desde una distancia significativa.

El mensaje de Glover del Artemis II para la humanidad

“Creo que estas conmemoraciones son importantes. Como estamos lejos de la Tierra y observamos la belleza de la creación, una de las perspectivas personales realmente importantes que tengo aquí arriba es que realmente puedo ver a la Tierra como una sola cosa”, expresó el integrante de la NASA.

Según su visión, la distancia física permite comprender que la Tierra carece de las fronteras o las diferencias marcadas por los hombres, ya que se muestra ante sus ojos como un sistema vivo que flota dentro de la inmensidad del espacio.

Victor Glover, piloto del Artemis II: “La vida en Orión era íntima, éramos un solo organismo” Captura Instagram (@europeanspaceagency)

Glover utilizó una analogía para describir la situación actual de los habitantes del planeta. Así como los astronautas viajan en una nave diseñada para sobrevivir en el vacío absoluto, los seres humanos conviven dentro de una nave natural, la Tierra, creada para brindar un refugio apto para la vida en medio del universo. “Ustedes nos hablan porque estamos en una nave espacial lejos de la Tierra, pero están en una nave espacial llamada Tierra que fue creada para darnos un lugar donde vivir en el universo”, señaló el astronauta.

El mensaje cobró un tono más contundente al analizar la fragilidad planetaria frente al vacío sideral. “Ustedes tienen este oasis, este hermoso lugar en el que podemos existir juntos”, afirmó Glover, tras definir al universo como un inmenso montón de nada.

Victor Glover Matt Rourke - AP

En el contexto del Domingo de Pascua, el piloto destacó que la humanidad comparte un origen común y un destino compartido, más allá de cualquier creencia religiosa o distinción cultural. “Ya sea que celebren o no, ya sea que crean en Dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, y que somos la misma cosa”, sostuvo.

Finalmente, Glover realizó un llamado urgente a la unidad, al señalar que los desafíos globales requieren superar las diferencias y trabajar en conjunto para proteger el hogar común.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA