Ya es oficial: la NASA inaugura un túnel de viento que hará pruebas con aviones para viajes a la Luna y Marte

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) abrió oficialmente el Flight Dynamics Research Facility (FDRF), un centro de investigación construido en Hampton, Virginia. La inauguración se realizó el 31 de julio y marcó la entrada en operaciones del primer túnel de viento de gran escala desarrollado por la agencia en más de cuatro décadas.

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El nuevo edificio forma parte de la Oficina de Capacidades de Evaluación y Pruebas de Aerociencias y reemplaza dos instalaciones históricas utilizadas durante décadas para investigaciones sobre estabilidad, control y comportamiento de aeronaves.

Con esta modernización, la NASA concentrará diferentes ensayos en un único espacio equipado con tecnología de última generación.

“El Centro de Investigación de Dinámica de Vuelo es el primer túnel de viento nuevo de gran envergadura en más de 40 años”, anunció el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.

"Nos brinda una nueva y potente plataforma para probar las ideas y tecnologías que darán forma al futuro de la aviación y la exploración”, señaló.

Uno de los principales objetivos del FDRF será aportar datos para el desarrollo del programa Artemis. Allí se ensayarán configuraciones relacionadas con la entrada, descenso y aterrizaje de vehículos espaciales, procesos considerados fundamentales para futuras misiones tripuladas hacia la Luna y para el regreso seguro de las tripulaciones.

Las investigaciones también abarcarán proyectos destinados a Marte y a otros cuerpos del sistema solar donde existe atmósfera suficiente para realizar vuelos.

Entre ellos figura Titán, la luna de Saturno, escenario previsto para futuras operaciones científicas mediante aeronaves especializadas.

Además de las iniciativas espaciales, el centro respaldará estudios sobre aviación comercial, aeronaves militares, drones y plataformas de vuelo autónomo. También servirá para validar tecnologías aplicadas a nuevos modelos experimentales conocidos como X-planes.

La NASA inauguró oficialmente el Flight Dynamics Research Facility (FDRF) en el Centro de Investigación Langley en Hampton, Virginia NASA

“EE.UU. ha liderado la exploración aeroespacial porque hemos estado dispuestos a afrontar problemas complejos, cuestionar ideas preconcebidas y construir lo que antes no existía”, aseguró Isaacman.

“Este centro proporciona al talentoso equipo del Centro de Investigación Langley las herramientas necesarias para seguir ampliando los límites de lo posible y garantizar que el país siga siendo el líder mundial en la exploración aeroespacial”, agregó.

Cómo es el Flight Dynamics Research Facility

De acuerdo con la información oficial, el edificio posee una superficie cercana a los 25.000 pies cuadrados (2322 metros cuadrados) y cuenta con un túnel de viento vertical cuya cámara principal alcanza 20 pies de diámetro (609 centímetros) y 24 pies de altura (siete metros). Estas dimensiones permiten utilizar modelos más grandes y obtener mediciones con mayor nivel de precisión.

El sistema puede generar velocidades de aire de hasta 117 millas por hora (188 kilómetros por hora), aproximadamente el doble que las alcanzadas por las instalaciones que reemplaza. Esa capacidad facilita pruebas con modelos de mayor peso y permite reproducir condiciones similares a vuelos realizados a grandes altitudes.

El flujo de aire es producido por cuatro motores de 750 caballos de fuerza, cada uno equipado con ventiladores de ocho aspas fabricadas en fibra de carbono. El diseño permite modificar la velocidad del aire de manera precisa durante las distintas etapas de cada ensayo.

Los vehículos que se probarán en la nueva instalación

La instalación fue concebida para evaluar el desempeño de modelos a escala en condiciones que permitan reproducir distintas fases del vuelo. Entre los sistemas que podrán analizarse se encuentran:

Aviones experimentales como los programas X-29, X-31 y X-59 , utilizados por la NASA para investigar nuevas configuraciones aerodinámicas y tecnologías aplicadas a la aviación.

como los programas , utilizados por la NASA para investigar nuevas configuraciones aerodinámicas y tecnologías aplicadas a la aviación. Drones y vehículos autónomos , dentro de este tipo de proyectos aparece Dragonfly , el modelo diseñado para futuras exploraciones sobre Titán, cuya tecnología requiere estudios específicos de estabilidad y control durante el vuelo.

, dentro de este tipo de proyectos aparece , el modelo diseñado para futuras exploraciones sobre Titán, cuya tecnología requiere estudios específicos de estabilidad y control durante el vuelo. Cápsulas espaciales destinadas al regreso desde el espacio.

destinadas al regreso desde el espacio. Vehículos preparados para aterrizar en Marte y aeronaves desarrolladas para operar en distintas atmósferas planetarias.

“La inauguración del Centro de Investigación de Dinámica de Vuelo representa un avance significativo para la NASA y para la nación”, dijo Trina Dyal, directora del centro Langley de la agencia.

“Al reunir capacidades de prueba modernizadas bajo un mismo techo, estamos impulsando una investigación transformadora que garantizará que EE.UU. se mantenga a la vanguardia de la aeronáutica y la exploración”, señaló.

En 1940, se probó una maqueta del SBN-1 en la sección de pruebas del túnel de vuelo libre de 12 pies (tres metros) NASA

La NASA reemplaza dos túneles históricos con una infraestructura unificada

El nuevo centro sustituye al Túnel de Rotación Vertical inaugurado en 1941 y al Túnel de Baja Velocidad construido en 1939. Ambos fueron utilizados durante décadas en investigaciones aeronáuticas y participaron en el desarrollo de numerosos programas de la agencia.

La construcción del FDRF se realizó mediante un trabajo conjunto entre la NASA y la Administración de Servicios Generales de EE.UU. (GSA, por sus siglas en inglés). El proyecto integra el plan de modernización del Centro Langley, que contempla la renovación gradual de las instalaciones durante un período de 20 años.

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“La GSA se enorgullece de colaborar con la NASA en la construcción del Centro de Investigación de Dinámica de Vuelo, una instalación de vanguardia que impulsará la próxima generación de liderazgo estadounidense en aeronáutica y exploración espacial”, dijo Edward Forst, administrador de la GSA.

“Esta instalación refleja nuestra especialidad: proporcionar las instalaciones avanzadas y de diseño experto que las agencias federales necesitan para llevar a cabo sus misiones”, agregó.