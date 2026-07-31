Artemis III: quiénes son los cuatro astronautas de la nueva misión de la NASA

La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la tripulación principal de Artemis III, una misión programada para 2027 que marcará un nuevo hito en el programa de exploración lunar. El vuelo tendrá como objetivo realizar complejas maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre con los sistemas de aterrizaje que desarrollan las compañías privadas para futuras expediciones a la Luna.

Revelaron la tripulacion de Artemis III - son tres estadounidenses y un italiano

La misión será comandada por Randy Bresnik, acompañado por el astronauta de la Agencia Espacial Europea Luca Parmitano, quien actuará como piloto. El equipo se completa con los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio. Además, la agencia designó a Bob Hines como miembro suplente.

Randy Bresnik, el comandante de la misión

Randy Bresnik

Bresnik será el encargado de liderar Artemis III. Como comandante, tendrá la responsabilidad de supervisar todas las operaciones de vuelo y coordinar las actividades de la tripulación durante una misión que la NASA considera una de las más complejas de las últimas décadas.

Veterano astronauta de la agencia, cuenta con experiencia en vuelos espaciales y en tareas de liderazgo dentro de programas de exploración tripulada.

Luca Parmitano, el primer europeo asignado a una misión Artemis

Luca Parmitano James Blair - NASA - JSC

La designación de Parmitano representa un hecho histórico: es la primera vez que un astronauta de la ESA recibe una asignación dentro del programa Artemis.

El astronauta italiano ocupará el puesto de piloto gracias a su amplia experiencia en operaciones espaciales y misiones de larga duración. Desde la ESA destacaron que su participación refleja el papel central que Europa desempeña en el programa, especialmente a través del Módulo de Servicio Europeo que impulsa la nave Orion.

Andre Douglas, especialista de misión

Andre Douglas

Douglas integrará el equipo como especialista de misión. Su trabajo estará enfocado en apoyar las pruebas técnicas y operativas que permitirán validar los sistemas necesarios para futuras expediciones lunares.

La NASA prevé que Artemis III sirva para comprobar el funcionamiento integrado de múltiples tecnologías, desde software y comunicaciones hasta sistemas de propulsión y acoplamiento.

Frank Rubio, otro de los expertos a bordo

Frank Rubio

Rubio completará la tripulación principal como especialista de misión. El astronauta aportará su experiencia en operaciones espaciales durante una misión que incluirá pruebas inéditas entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

Cómo será la misión Artemis III

Durante Artemis III, el cohete Space Launch System despegará desde el Centro Espacial Kennedy para colocar en órbita terrestre a la nave Orion y a su tripulación.

Una vez completadas las verificaciones iniciales, Orion intentará por primera vez maniobras de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de los sistemas de aterrizaje lunar desarrollados por Blue Origin y SpaceX. La campaña requerirá múltiples lanzamientos coordinados y servirá para validar procedimientos que serán fundamentales para Artemis IV, prevista para 2028 y destinada a llevar astronautas al polo sur de la Luna.

Según destacó la NASA, la misión pondrá a prueba hardware, software, comunicaciones e interfaces entre vehículos espaciales, con el objetivo de preparar la próxima etapa de la exploración humana más allá de la órbita terrestre.