Alerta meteorológica en Buenos Aires y otras siete provincias

En el cierre del fin de semana largo por Semana Santa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta naranja por tormentas fuertes en tres provincias y marcó que otras ocho se verán afectadas por vientos de variada intensidad y por el fenómeno Zonda en las zonas de la Cordillera de los Andes.

De esta forma, en Río Negro, Neuquén y Chubut rige una alerta por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes, estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros.

Ante este tipo de fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por vientos en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Mendoza y sureste de Tierra del Fuego, que podrán alcanzar los 80km/h. Además, rige una alerta naranja por vientos en Río Negro, Neuquén y Chubut, con velocidades entre 50 y 75 km/h, y ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

Finalmente, las provincias de Mendoza y San Juan, en la zona de la Cordillera de los Andes, se verán comprometidas también por una alerta por viento Zonda, que podrá alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Según informó el organismo nacional, este tipo de fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja, por lo que se recomienda mantener los cuidados.

En este contexto, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

No estacionar los vehículos bajo los árboles

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible

Villa Urquiza

El clima en el AMBA

En el último día no laborable del fin de semana XXL, la Ciudad y el conurbano bonaerense tendrán un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, con temperaturas máximas que estarán ubicadas entre los 19° y 22°.

Según el organismo nacional, no se presentarán lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que dejará una humedad del 79%.

Por otra parte, este miércoles, primer día laborable de la semana, se presentará con lluvias y tormentas durante todo el día, con una mínima de 16° y una máxima de 21°. En lo que resta de la semana el clima será templado y con pocas probabilidades de lluvias.

