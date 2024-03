Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Semana Santa?

Escuchar

Jueves: tarde de sol y calor

Hoy se empezarán a sentir los efectos de toda la circulación de aire caliente de los últimos días, buenas noticias para los friolentos y para los que puedan aprovechar el feriado. El amanecer ya avisa de la recuperación térmica con el mercurio largando desde 21ºC, en un mañana con viento leve del noreste y cielo mayormente nublado. El descenso de aire caliente e inestable nos dejará algunas nubes bajas cargadas durante la mañana, aunque sin estimación de precipitaciones. No exagere con el abrigo antes de salir de casa porque iremos rumbo a una tarde cálida con el termómetro que entregará 28ºC, ya con mucha menos nubosidad. El cierre se prevé en 23ºC y el ventilador se prenderá nuevamente a la hora de irnos a dormir.

Los días previos al domingo serán calurosos

Viernes: otra tarde cálida

El viernes volverá a hacer las delicias de los friolentos de la mano de la circulación de aire templado y la generosa insolación de superficie. Seguiremos gozando de amaneceres agradables con una mínima de 20ºC, cielo despejado y viento suave desde el norte. Se espera una jornada a pleno sol, con poco viento, que muestre una máxima veraniega de 29ºC, donde estar bajo el sol puede darnos una sensación estival. Toda una gentileza del otoño de entregar una tarde de pileta con cielo despejado. La noche cerraría en 23ºC con poco viento, ideal para los que tengan alguna actividad nocturna al aire libre.

Sábado: un día de verano

El sábado dará un verdadero batacazo térmico para alegría de toda la afición veraniega. Cuando todo indicaba que le habíamos bajado la cortina a las máximas de 30 y pico, un furibundo descenso de aire caliente le regalará una tarde de verano al centro y norte del país, aunque entiendo que en algunos sectores no recibirán con mucho humor el regreso de máximas de 38ºC. Se espera una jornada de enero con la salvedad de no comenzar el día acalorados de entrada, con una mínima de 21ºC en un amanecer con cielo algo nublado y viento moderado del noroeste. El verano dará su último concierto cuando al promediar la jornada el termómetro supere los 32ºC, conservando el sol para avalar el chapuzón final y clausurar la temporada de pileta. Hacia la noche comenzarán las desmejoras por la proximidad de un frente frío. Hasta el momento llovería pasada la medianoche, aunque algunos modelos no descartan que la precipitación pueda adelantarse, por lo que deberán estar atentos los que vuelvan tarde. La noche cerraría en 26ºC con un importante descenso de temperatura en la madrugada.

Domingo: la mesa adentro

La jornada dominical acabará con el idilio veraniego de la mano de un frente frío que barrerá el estuario desde temprano. Es probable que se despierte con el sonido de la lluvia en un amanecer que podría ofrecer chaparrones intermitentes con algunas ráfagas del sudeste. Se espera un día inestable, ventoso y sin sol, por lo que el mercurio tendrá todas las de perder y retrocerá hasta los 25ºC, con la probabilidad de que la máxima se registre al mediodía. A pesar de que la tarde podría mostrar algunas mejoras temporarias, no parece ser un día que invite a planificar actividad al aire libre y haría difícil la idea de sacar la mesa afuera para el almuerzo familiar. Se esperan 18ºC, cerrando el día en la vuelta de las temperaturas más cómodas para dormir.

El domingo se sentirá el descenso de la temperatura

Lunes: probabilidad de chaparrones aislados

Continuará el feriado superlargo con un lunes como para quedarse en casa. Si bien lo que podría llover es poco y nada, toda la jornada estará expuesta a alguna precipitación aislada. Se estima un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del sudeste y la mínima que se moderará en 17ºC. La tarde se proyecta ventosa, con cielo cubierto, probabilidad de chaparrones intermitentes y la máxima seguirá su descenso hasta los 22ºC, todo un derrumbe de la temperatura para refrendar la vuelta del otoño.

Martes: siguen los nubarrones

El fin de semana largo cerrará con un martes inestable, con poco sol, aunque con baja probabilidad de precipitaciones. Se espera una jornada nubosa, una leve atenuación del viento, con el termómetro atado por el aire frío del sudeste, lo que repetiría la máxima de 22ºC. A pesar de la frondosa nubosidad amenazante, no pospongan ningún plan al aire libre.

Eso es todo, amigos. Se viene un fin de semana largo que mostrará varios semblantes atmosféricos, desde tardes de verano con cielo despejado a jornadas sin sol, con viento frío y máximas mucho más bajas. Atención aquellos que sean vulnerables a los bruscos cambios de temperatura, porque el descenso será brutal. Lamentablemente, podría llover el domingo, lo que redondearía un feriado con tres días de sol y calor para luego ofrecer tres jornadas inestables, ventosas y mucho más frescas.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo