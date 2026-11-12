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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 27; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 13 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 13 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:49 y se pone a las 19:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
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