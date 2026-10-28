Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 19:40.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día