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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 4 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 4 de mayo
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 4 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 4 de mayo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:18.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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