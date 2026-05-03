Las mejores fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami: del choque de Hadjar al palco de Messi

El evento convocó figuras clave cuatro semanas después de la última carrera; Colapinto largó octavo, su mejor posición de inicio desde que se incorporó a la disciplina

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El Gran Premio de Miami se lanzó este domingo tres horas antes de lo previsto inicialmente luego de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidiera adelantar a raíz de la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario inicial de la carrera.

Debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente, la Fórmula 1 tuvo un extenso freno durante el mes de abril. Tras el GP de Japón el 29 de marzo, la actividad se reanudó recién el 3 de mayo en Miami, es decir, quedó 4 semanas paralizada.

Tal como suele ocurrir en el GP de Miami, la carrera y los días previos estuvieron marcados no solo por la máxima competencia automovilística, sino por la presencia de figuras del deporte y el entretenimiento, entre ellos, el astro futbolístico Lionel Messi. El capitán de la selección se abrazó con el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, y probó el monoplaza de Kimi Antonelli, el corredor de Mercedes AMG Petronas.

En su mejor puesto de inicio, Colapinto largó este domingo desde el octavo lugar. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, sufrió un choque con Liam Lawson y quedó fuera de la competencia.

El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, chocó durante el Gran Premio de Miami y quedó fuera de la competencia CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, chocó durante el Gran Premio de Miami y quedó fuera de la competencia CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El piloto neerlandés Max Verstappen a bordo de su monoplaza Red Bull MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El extenista español, Rafael Nadal, en su llegada al Gran Premio de Miami Rebecca Blackwell - AP

El piloto Max Verstappen en la previa de la carrera en Miami MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, largó 8 en la carrera de Miami MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La escudería de Red Bull en la previa de la carrera en Miami REBECCA BLACKWELL - POOL

La preparación de los pilotos de Fórmula 1 en la previa de la carrera en Miami Rebecca Blackwell - AP

El delantero estrella y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en uno de los palcos del Gran Premio de Miami, junto a su familia REBECCA BLACKWELL - POOL

El piloto Franco Colapinto junto a su novia, Reficco, y la familia de Lionel Messi Kym Illman - Getty Images North America

Lionel Messi y Franco Colapinto @AlpineF1Team

La llegada de Lionel Messi al Gran Premio de Miami Dom Gibbons - Formula 1 - Formula 1

La preparación de los pilotos de Fórmula 1 en la previa de la carrera en Miami Rebecca Blackwell - AP

El piloto líder de Ferrari, Charles Leclerc CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La salida de Gasly tras haber sido chocado por Lawson en Miami RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Franco Colapinto of Argentina a bordo de un Alpine F1 A526 Mercedes CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, quedó fuera de la competencia en Miami luego de que Liam Lawson lo chocara en una curva RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo de Mercedes durante el Gran Premio de Miami Rebecca Blackwell - Pool AP

El piloto italiano Kimi Antonelli y el reflejo de la lluvia en Miami CHANDAN KHANNA - AFP

Lando Norris a bordo de su McLaren naranja Lynne Sladky - AP

Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen, y de Mercedes, Kimi Antonelli, en una puja de posiciones en Miami CHANDAN KHANNA - AFP

El director de Red Bull, el francés Laurent Mekies, mientras monitoreaba a sus pilotos en el Gran Premio de Miami REBECCA BLACKWELL - POOL