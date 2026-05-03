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Las mejores fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami: del choque de Hadjar al palco de Messi

Las mejores fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami: del choque de Hadjar al palco de Messi

El evento convocó figuras clave cuatro semanas después de la última carrera; Colapinto largó octavo, su mejor posición de inicio desde que se incorporó a la disciplina

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El Gran Premio de Miami se lanzó este domingo tres horas antes de lo previsto inicialmente luego de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidiera adelantar a raíz de la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario inicial de la carrera.

Debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente, la Fórmula 1 tuvo un extenso freno durante el mes de abril. Tras el GP de Japón el 29 de marzo, la actividad se reanudó recién el 3 de mayo en Miami, es decir, quedó 4 semanas paralizada.

Tal como suele ocurrir en el GP de Miami, la carrera y los días previos estuvieron marcados no solo por la máxima competencia automovilística, sino por la presencia de figuras del deporte y el entretenimiento, entre ellos, el astro futbolístico Lionel Messi. El capitán de la selección se abrazó con el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, y probó el monoplaza de Kimi Antonelli, el corredor de Mercedes AMG Petronas.

En su mejor puesto de inicio, Colapinto largó este domingo desde el octavo lugar. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, sufrió un choque con Liam Lawson y quedó fuera de la competencia.

El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, chocó durante el Gran Premio de Miami y quedó fuera de la competencia
El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, chocó durante el Gran Premio de Miami y quedó fuera de la competenciaCLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, chocó durante el Gran Premio de Miami y quedó fuera de la competencia
El piloto francés de Red Bull, Isack Hadjar, chocó durante el Gran Premio de Miami y quedó fuera de la competenciaCLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El piloto neerlandés Max Verstappen a bordo de su monoplaza Red Bull
El piloto neerlandés Max Verstappen a bordo de su monoplaza Red BullMARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El extenista español, Rafael Nadal, en su llegada al Gran Premio de Miami
El extenista español, Rafael Nadal, en su llegada al Gran Premio de MiamiRebecca Blackwell - AP
El piloto Max Verstappen en la previa de la carrera en Miami
El piloto Max Verstappen en la previa de la carrera en MiamiMARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, largó 8 en la carrera de Miami
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, largó 8 en la carrera de MiamiMARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La escudería de Red Bull en la previa de la carrera en Miami
La escudería de Red Bull en la previa de la carrera en MiamiREBECCA BLACKWELL - POOL
La preparación de los pilotos de Fórmula 1 en la previa de la carrera en Miami
La preparación de los pilotos de Fórmula 1 en la previa de la carrera en MiamiRebecca Blackwell - AP
El delantero estrella y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en uno de los palcos del Gran Premio de Miami, junto a su familia
El delantero estrella y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en uno de los palcos del Gran Premio de Miami, junto a su familiaREBECCA BLACKWELL - POOL
El piloto Franco Colapinto junto a su novia, Reficco, y la familia de Lionel Messi
El piloto Franco Colapinto junto a su novia, Reficco, y la familia de Lionel MessiKym Illman - Getty Images North America
Lionel Messi y Franco Colapinto
Lionel Messi y Franco Colapinto@AlpineF1Team
La llegada de Lionel Messi al Gran Premio de Miami
La llegada de Lionel Messi al Gran Premio de MiamiDom Gibbons - Formula 1 - Formula 1
La preparación de los pilotos de Fórmula 1 en la previa de la carrera en Miami
La preparación de los pilotos de Fórmula 1 en la previa de la carrera en MiamiRebecca Blackwell - AP
El piloto líder de Ferrari, Charles Leclerc
El piloto líder de Ferrari, Charles LeclercCHARLY TRIBALLEAU - AFP
La salida de Gasly tras haber sido chocado por Lawson en Miami
La salida de Gasly tras haber sido chocado por Lawson en MiamiRUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Franco Colapinto of Argentina a bordo de un Alpine F1 A526 Mercedes
Franco Colapinto of Argentina a bordo de un Alpine F1 A526 Mercedes CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, quedó fuera de la competencia en Miami luego de que Liam Lawson lo chocara en una curva
El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, quedó fuera de la competencia en Miami luego de que Liam Lawson lo chocara en una curvaRUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El equipo de Mercedes durante el Gran Premio de Miami
El equipo de Mercedes durante el Gran Premio de MiamiRebecca Blackwell - Pool AP
El piloto italiano Kimi Antonelli y el reflejo de la lluvia en Miami
El piloto italiano Kimi Antonelli y el reflejo de la lluvia en MiamiCHANDAN KHANNA - AFP
Lando Norris a bordo de su McLaren naranja
Lando Norris a bordo de su McLaren naranjaLynne Sladky - AP
Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen, y de Mercedes, Kimi Antonelli, en una puja de posiciones en Miami
Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen, y de Mercedes, Kimi Antonelli, en una puja de posiciones en MiamiCHANDAN KHANNA - AFP
El director de Red Bull, el francés Laurent Mekies, mientras monitoreaba a sus pilotos en el Gran Premio de Miami
El director de Red Bull, el francés Laurent Mekies, mientras monitoreaba a sus pilotos en el Gran Premio de MiamiREBECCA BLACKWELL - POOL
Pierre Gasly, minutos antes de chocar en con su Alpine en el Gran Premio de miami
Pierre Gasly, minutos antes de chocar en con su Alpine en el Gran Premio de miamiCHANDAN KHANNA - AFP
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