Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:31 y se pone a las 18:24.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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