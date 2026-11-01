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Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 2 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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