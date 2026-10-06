Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None tormentas fuertes y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: