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Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de abril, la temperatura rondará entre 6 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Junín para el 28 de abril
El pronóstico del tiempo para Junín para el 28 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 28 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:26.

Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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