Pronóstico del tiempo: cuándo será el día más frío de la semana, según el SMN

Tras la inestabilidad que predominó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el lunes 27 de abril un brusco descenso térmico que incluirá también fuertes ráfagas de viento.

Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad que se disipará con la salida del sol durante las primeras horas. La mínima será de 7°C y la máxima no superará los 17°C por la tarde. Por el momento, se descartó la probabilidad de precipitaciones.

El pronostico del tiempo

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

El domingo se espera una mínima de 13°C y una máxima de 17°C, con nubosidad variable, fuertes ráfagas de viento y lluvias durante toda la jornada.

El lunes, en tanto, la mínima se ubicará debajo de 10°C y descenderá hasta 7°C a la mañana. A la tarde, la temperatura máxima será de 17°C. El martes se prevé una mínima de 11°C y máxima de 18°C.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad

Provincias bajo alerta amarilla

El domingo rige alerta amarilla en Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

“El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, precisó el organismo.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas