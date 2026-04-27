Ola de frío en la Argentina: las cuatro provincias que lideran “el ranking bajo cero”, según el SMN

La ola de frío que atraviesa gran parte del país dejó un marcado descenso de temperaturas y un “ranking bajo cero” en distintas regiones, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones más extremas se registraron en el sur y el oeste del territorio nacional, donde las marcas térmicas y la sensación térmica profundizaron el impacto del frente polar.

El pronostico del tiempo

Las zonas más frías del país

Según el último informe del SMN, estas fueron las ciudades con temperaturas más bajas:

El Calafate (Santa Cruz): 2°C, con una sensación térmica de -1,2°C

2°C, con una sensación térmica de -1,2°C Trelew (Chubut): 2,5°C, con una sensación térmica de -0,6°C

2,5°C, con una sensación térmica de -0,6°C Río Grande (Tierra del Fuego): 4,6°C, con una sensación térmica de -0,4°C

4,6°C, con una sensación térmica de -0,4°C Malargüe (Mendoza): -0,1°C

Estas cifras reflejan la intensidad del fenómeno, con registros bajo cero en algunas zonas y sensaciones térmicas negativas en varias localidades.

Glaciar Perito Moreno, a 80 kilómetros de El Calafate, Santa Cruz (Walter DIAZ / AFP) WALTER DIAZ - AFP

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, el frío continuará en los próximos días, aunque con una leve suba progresiva de las temperaturas. El lunes se espera una mínima de 7°C por la mañana, con una máxima que alcanzará los 18°C durante la tarde.

Para el martes, el pronóstico anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 18°C, mientras que el miércoles se prevé un ascenso térmico más marcado, con valores entre los 13°C y los 23°C.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad

Alerta amarilla por lluvias

En paralelo al descenso térmico, el SMN mantiene una alerta amarilla para la provincia de Buenos Aires por viento y lluvias persistentes.

“El área será afectada por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, con acumulados entre 40 y 80 milímetros”, indicó el organismo, y advirtió que podrían registrarse tormentas embebidas e incluso caída puntual de granizo.