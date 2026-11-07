Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:56 y se pone a las 19:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día