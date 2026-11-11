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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 18 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 12 de noviembre
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:40 y se pone a las 19:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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